Захарова рассказала, как отмечает китайский Новый год - РИА Новости, 17.02.2026
19:15 17.02.2026
Захарова рассказала, как отмечает китайский Новый год
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что отмечает китайский Новый год в кругу семьи, при этом праздник всегда интересовал ее и ее семью
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что отмечает китайский Новый год в кругу семьи, при этом праздник всегда интересовал ее и ее семью не только своей красотой, но и историей происхождения.
"Вот уже сейчас мой папа, который тоже является китаистом, позвонил мне и сказал, что он заказал китайскую еду. Поэтому после того, как мы откроем фестиваль вот здесь, на Красной площади, поеду домой, и мы в кругу (семьи - ред.) отметим также и наступление китайского Нового года", - сказала она в интервью Медиакорпорации Китая.

Девушка на открытии фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год
Вчера, 10:49
Как отметила Захарова, в такие моменты на праздничном столе разная китайская еда, а также и пельмени. При этом она подчеркнула, что в китайском Новом году ее семью интересовала не только внешняя сторона праздника, а его корни и происхождение.
"Потом, когда я уже стала студенткой, то свою выпускную дипломную работу, не знаю, знаете ли вы или нет, я посвятила как раз китайскому традиционному Новому году", - добавила она.
Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Празднование длится до Праздника фонарей (3 марта 2026 года), а сам год завершается 5 февраля 2027 года.
Участники фестиваля Китайский Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Названы места Москвы, где можно встретить китайский Новый год
Вчера, 00:00
 
Россия Китай Мария Захарова Китайский Новый год Общество
 
 
