Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год
10:49 17.02.2026
Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год
Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год
россия, мария захарова, московский метрополитен, китайский новый год
Россия, Мария Захарова, Московский метрополитен, Китайский Новый год
Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год

Девушка на открытии фестиваля "Китайский Новый год в Москве" на Манежной площади
Девушка на открытии фестиваля "Китайский Новый год в Москве" на Манежной площади
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Празднование китайского Нового года нравится москвичам, потому что это красивый, яркий праздник, который создает настроение, а слово "радость", ассоциирующееся с ним, объединяет китайцев и россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перед запуском тематического поезда Московского метрополитена, посвященного китайскому Новому году
"Второй раз уже в рамках московского фестиваля традиционного китайского Нового года проходит такая акция. Вы знаете, она, мне кажется, по-настоящему понравилась москвичам. Почему? Потому что создает настроение: входишь в такой вагон, узнаешь больше о том событии, о котором говорят и которое имеет такое колоссальное значение для народов Азии", - сказала Захарова.
Китайский Новый год 2026: когда наступает и как его отметить
Китайский Новый год 2026: когда наступает и как его отметить
11 февраля, 17:31
Дипломат назвала праздник красивым, ярким и радостным, отметив, что слово "радость" дополнительно объединяет россиян и китайцев.
Говоря о культурном сближении, она отметила, что китайцы, поздравляя друг друга с праздником, отправляют картину Кузьмы Петрова-Водкина "Купание красного коня".
"Почему? Потому что образ очень сильный, очень яркий и доброжелательный. Сила, мощь, движение вперед, удаль и, мне кажется, еще один повод, чтобы порадоваться", - добавила Захарова.
Огненная Лошадь на Манежной. В Москве встретили китайский Новый год
Вчера, 10:12
 
Россия, Мария Захарова, Московский метрополитен, Китайский Новый год
 
 
