Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год
Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год - РИА Новости, 17.02.2026
Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год
Празднование китайского Нового года нравится москвичам, потому что это красивый, яркий праздник, который создает настроение, а слово "радость", ассоциирующееся... РИА Новости, 17.02.2026
россия
Россия, Мария Захарова, Московский метрополитен, Китайский Новый год
Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год
Захарова: китайский Новый год нравится россиянам, потому что это яркий праздник
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Празднование китайского Нового года нравится москвичам, потому что это красивый, яркий праздник, который создает настроение, а слово "радость", ассоциирующееся с ним, объединяет китайцев и россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перед запуском тематического поезда Московского метрополитена, посвященного китайскому Новому году
"Второй раз уже в рамках московского фестиваля традиционного китайского Нового года проходит такая акция. Вы знаете, она, мне кажется, по-настоящему понравилась москвичам. Почему? Потому что создает настроение: входишь в такой вагон, узнаешь больше о том событии, о котором говорят и которое имеет такое колоссальное значение для народов Азии", - сказала Захарова
.
Дипломат назвала праздник красивым, ярким и радостным, отметив, что слово "радость" дополнительно объединяет россиян и китайцев.
Говоря о культурном сближении, она отметила, что китайцы, поздравляя друг друга с праздником, отправляют картину Кузьмы Петрова-Водкина "Купание красного коня".
"Почему? Потому что образ очень сильный, очень яркий и доброжелательный. Сила, мощь, движение вперед, удаль и, мне кажется, еще один повод, чтобы порадоваться", - добавила Захарова.