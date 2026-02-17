Захарова объяснила, почему россияне любят китайский Новый год

Девушка на открытии фестиваля "Китайский Новый год в Москве" на Манежной площади

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Празднование китайского Нового года нравится москвичам, потому что это красивый, яркий праздник, который создает настроение, а слово "радость", ассоциирующееся с ним, объединяет китайцев и россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перед запуском тематического поезда Московского метрополитена, посвященного китайскому Новому году

"Второй раз уже в рамках московского фестиваля традиционного китайского Нового года проходит такая акция. Вы знаете, она, мне кажется, по-настоящему понравилась москвичам. Почему? Потому что создает настроение: входишь в такой вагон, узнаешь больше о том событии, о котором говорят и которое имеет такое колоссальное значение для народов Азии", - сказала Захарова

Дипломат назвала праздник красивым, ярким и радостным, отметив, что слово "радость" дополнительно объединяет россиян и китайцев.

Говоря о культурном сближении, она отметила, что китайцы, поздравляя друг друга с праздником, отправляют картину Кузьмы Петрова-Водкина "Купание красного коня".