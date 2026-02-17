На ЗАЭС высказались о проблемах с электроснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Обеспечить штатное и надежное электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по внешним ЛЭП в условиях боевых действий невозможно, заявил в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Для электроснабжения Запорожской АЭС используются две из 10 линий электроснабжения, рассказал Черничук.

"Обеспечить надежность этих линий или какого-либо другого оборудования, чтобы не переходить на дизель-генераторы, в условиях боевых действий невозможно. Когда в любой момент, в любую точку может "прилететь", эта точка может быть подвергнута огневому воздействию противника. Поэтому абсолютно надежного энергообеспечения станции, естественно, в нынешней ситуации нет", - сказал Черничук.

В данный момент безопасность технологических процессов на станции, требующих надежного электроснабжения, обеспечивает одна линия - 750 кВ "Днепровская". Помимо этого, в режиме дежурства находятся резервные дизель-генераторы, напомнил директор. Именно в эти дни, сказал он, из-за обстрела ВСУ вновь не функционирует линия "Ферросплавная-1".