Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС высказались о проблемах с электроснабжением - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 17.02.2026 (обновлено: 04:31 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/zaes-2074832458.html
На ЗАЭС высказались о проблемах с электроснабжением
На ЗАЭС высказались о проблемах с электроснабжением - РИА Новости, 17.02.2026
На ЗАЭС высказались о проблемах с электроснабжением
Обеспечить штатное и надежное электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по внешним ЛЭП в условиях боевых действий невозможно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:24:00+03:00
2026-02-17T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861477804_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_249d014068a90db891e5a0975f0714f4.jpg
https://ria.ru/20260214/zaes-2074376558.html
https://ria.ru/20260213/zaes-2074062825.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861477804_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_638726ffda550f747551764131e26369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На ЗАЭС высказались о проблемах с электроснабжением

Черничук: обеспечить надежное электроснабжение ЗАЭС в условиях конфликта нельзя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Обеспечить штатное и надежное электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по внешним ЛЭП в условиях боевых действий невозможно, заявил в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Для электроснабжения Запорожской АЭС используются две из 10 линий электроснабжения, рассказал Черничук.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
14 февраля, 13:46
"Обеспечить надежность этих линий или какого-либо другого оборудования, чтобы не переходить на дизель-генераторы, в условиях боевых действий невозможно. Когда в любой момент, в любую точку может "прилететь", эта точка может быть подвергнута огневому воздействию противника. Поэтому абсолютно надежного энергообеспечения станции, естественно, в нынешней ситуации нет", - сказал Черничук.
В данный момент безопасность технологических процессов на станции, требующих надежного электроснабжения, обеспечивает одна линия - 750 кВ "Днепровская". Помимо этого, в режиме дежурства находятся резервные дизель-генераторы, напомнил директор. Именно в эти дни, сказал он, из-за обстрела ВСУ вновь не функционирует линия "Ферросплавная-1".
В сентябре-октябре 2025 года ЗАЭС в течение месяца находилась без внешнего электроснабжения. В этот период электроснабжение станции обеспечивали резервные дизель-электрические станции. Внешнее обесточивание Запорожской АЭС, длившееся в течение 30 суток, не имеет прецедента в мировой атомной энергетике, это десятый блэкаут на станции с 2022 года, заявила ранее РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Директор ЗАЭС рассказал о планах подвести новую ЛЭП со стороны России
13 февраля, 02:49
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала