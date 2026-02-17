Рейтинг@Mail.ru
14:21 17.02.2026 (обновлено: 14:26 17.02.2026)
РКН ответил на вопрос об ограничениях против сервисов Windows
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения в России к ним не применяются. РИА Новости, 17.02.2026
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Общество
Стенд компании Microsoft. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения в России к ним не применяются.
Ранее во вторник ряд Telegram-каналов написал, что пользователям Windows из России перестали приходить обновления якобы из-за усиления провайдерами фильтрации интернет-трафика на фоне замедления Telegram.
"Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются", - заявили в Роскомнадзоре.
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramОбщество
 
 
