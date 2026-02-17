https://ria.ru/20260217/windows-2074956373.html
РКН ответил на вопрос об ограничениях против сервисов Windows
РКН ответил на вопрос об ограничениях против сервисов Windows - РИА Новости, 17.02.2026
РКН ответил на вопрос об ограничениях против сервисов Windows
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения в России к ним не применяются. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:21:00+03:00
2026-02-17T14:21:00+03:00
2026-02-17T14:26:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967536581_0:163:3076:1893_1920x0_80_0_0_69e15c04a9e620d679c371795e7b6b44.jpg
https://ria.ru/20260217/rkn-2074921300.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967536581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34c84fa5e2f139e3ae8e821c06997a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Общество
РКН ответил на вопрос об ограничениях против сервисов Windows
РКН: в России не применяются меры ограничения против сервисов Windows