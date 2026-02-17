https://ria.ru/20260217/wbd-2074985087.html
Warner Bros Discovery получила неделю на переговоры с Paramount о покупке
Warner Bros Discovery получила неделю на переговоры с Paramount о покупке
Компания Warner Bros. Discovery (WBD) получила от американского стримингового сервиса Netflix, который собирается купить WBD за 83 миллиарда долларов, неделю на РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Компания Warner Bros. Discovery (WBD) получила от американского стримингового сервиса Netflix, который собирается купить WBD за 83 миллиарда долларов, неделю на то, чтобы утончить условия о покупке со стороны медиахолдинга Paramount Skydance, предлагающего более высокую цену, говорится в релизе WBD
.
В декабре Netflix
сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого медиахлодинг Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount Skydance.
"Netflix предоставил WBD ограниченное исключение по условиям соглашения о слиянии WBD с Netflix, позволяющее WBD вести переговоры с Paramount Skydance в течение семи дней по 23 февраля 2026 года с целью прояснить ситуацию для акционеров WBD и предоставить Paramount Skydance возможность сделать свое лучшее и окончательное предложение", - говорится в сообщении.
WBD отмечает, что совет директоров продолжает рекомендовать слияние с Netflix и отказ от предложения Paramount, указано в релизе.
WBD намерен за неделю уточнить предложение Paramount, которое, по ожиданиям компании, будет включать цену выше 31 доллара за акцию, также говорится в сообщении.