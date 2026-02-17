Рейтинг@Mail.ru
Warner Bros Discovery получила неделю на переговоры с Paramount о покупке - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/wbd-2074985087.html
Warner Bros Discovery получила неделю на переговоры с Paramount о покупке
Warner Bros Discovery получила неделю на переговоры с Paramount о покупке - РИА Новости, 17.02.2026
Warner Bros Discovery получила неделю на переговоры с Paramount о покупке
Компания Warner Bros. Discovery (WBD) получила от американского стримингового сервиса Netflix, который собирается купить WBD за 83 миллиарда долларов, неделю на РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:57:00+03:00
2026-02-17T15:57:00+03:00
netflix
в мире
paramount pictures corporation
warner bros. pictures
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069659836_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_2008de2d11f16c3cf4156f06b0bec718.jpg
https://ria.ru/20260124/ssha-2070001216.html
https://ria.ru/20260206/ssha-2072816787.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069659836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8251d8ca74dcac01fe951a3565c4824f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
netflix, в мире, paramount pictures corporation, warner bros. pictures
Netflix, В мире, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros. Pictures
Warner Bros Discovery получила неделю на переговоры с Paramount о покупке

WBD: Warner Bros Discovery получила неделю на переговоры с Paramount о покупке

© REUTERS / Mike BlakeНа территории киностудии Paramount в Голливуде, Калифорния
На территории киностудии Paramount в Голливуде, Калифорния - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Mike Blake
На территории киностудии Paramount в Голливуде, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Компания Warner Bros. Discovery (WBD) получила от американского стримингового сервиса Netflix, который собирается купить WBD за 83 миллиарда долларов, неделю на то, чтобы утончить условия о покупке со стороны медиахолдинга Paramount Skydance, предлагающего более высокую цену, говорится в релизе WBD.
В декабре Netflix сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого медиахлодинг Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount Skydance.
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Глава регулятора США выразил опасения в отношении ситуации с Warner Bros.
24 января, 01:44
"Netflix предоставил WBD ограниченное исключение по условиям соглашения о слиянии WBD с Netflix, позволяющее WBD вести переговоры с Paramount Skydance в течение семи дней по 23 февраля 2026 года с целью прояснить ситуацию для акционеров WBD и предоставить Paramount Skydance возможность сделать свое лучшее и окончательное предложение", - говорится в сообщении.
WBD отмечает, что совет директоров продолжает рекомендовать слияние с Netflix и отказ от предложения Paramount, указано в релизе.
WBD намерен за неделю уточнить предложение Paramount, которое, по ожиданиям компании, будет включать цену выше 31 доллара за акцию, также говорится в сообщении.
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Минюст США расследует антиконкурентные методы Netflix, пишет WSJ
6 февраля, 23:18
 
NetflixВ миреParamount Pictures CorporationWarner Bros. Pictures
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала