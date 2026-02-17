Рейтинг@Mail.ru
По всей Украине прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 17.02.2026 (обновлено: 10:57 17.02.2026)
По всей Украине прогремели взрывы
По всей Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2026
По всей Украине прогремели взрывы
Ночью и утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
ивано-франковская область
ахтырка
дмитрий песков
вооруженные силы украины
одесса
По всей Украине прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске. 17 февраля 2026
Украинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске. 17 февраля 2026
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ночью и утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ.
Сообщалось о таких инцидентах в Бурштыне Ивано-Франковской области, в Ахтырке Сумской области, в Кировограде, Днепропетровске, Одессе, а также в Винницкой области.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко
15 февраля, 09:00
Как пишут украинские издания, в Одессе пострадала энергетическая инфраструктура, а жители Бурштына остались без теплоснабжения.
Утром воздушную тревогу объявили на всей территории страны.
Жители Одессы на юге Украины перекрыли дорогу в городе, протестуя против отсутствия электроснабжения - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света
16 февраля, 19:52
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре, связанной с украинским ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
