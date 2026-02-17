По всей Украине прогремели взрывы

Украинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске. 17 февраля 2026

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный во время тушения пожара в Днепропетровске. 17 февраля 2026

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ночью и утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ.

Сообщалось о таких инцидентах в Бурштыне Ивано-Франковской области, в Ахтырке Сумской области, в Кировограде, Днепропетровске, Одессе , а также в Винницкой области.

Как пишут украинские издания, в Одессе пострадала энергетическая инфраструктура, а жители Бурштына остались без теплоснабжения.

Утром воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре, связанной с украинским ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.