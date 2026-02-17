https://ria.ru/20260217/vzryvy-2074858004.html
По всей Украине прогремели взрывы
По всей Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2026
По всей Украине прогремели взрывы
Ночью и утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T08:52:00+03:00
2026-02-17T08:52:00+03:00
2026-02-17T10:57:00+03:00
украина, ивано-франковская область, ахтырка, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесса
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ивано-Франковская область, Ахтырка, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Одесса
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ночью и утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, передают местные СМИ.
Сообщалось о таких инцидентах в Бурштыне Ивано-Франковской области, в Ахтырке Сумской области, в Кировограде, Днепропетровске, Одессе
, а также в Винницкой области.
Как пишут украинские издания, в Одессе пострадала энергетическая инфраструктура, а жители Бурштына остались без теплоснабжения.
Утром воздушную тревогу объявили на всей территории страны.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре, связанной с украинским ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.