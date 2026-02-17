https://ria.ru/20260217/vzryv-2074935621.html
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв - РИА Новости, 17.02.2026
В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Конотопе в Сумской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Артем Семенихин на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 17.02.2026
