В четырех украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 17.02.2026 (обновлено: 07:47 17.02.2026)
В четырех украинских городах прогремели взрывы
В четырех украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2026
В четырех украинских городах прогремели взрывы
В четырех городах на Украине прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 17.02.2026
В четырех украинских городах прогремели взрывы

Сотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В четырех городах на Украине прогремели взрывы, передают местные СМИ.
Кропивницком слышны взрывы", — говорится в публикации телеканала "Общественное".
Жители Одессы на юге Украины перекрыли дорогу в городе, протестуя против отсутствия электроснабжения - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света
16 февраля, 19:52
Инцидент стал вторым за ночь в этом населенном пункте. В Днепропетровске прогремело четыре серии взрывов, в Одессе — три, а в Ахтырке — одна.
Позднее издание "Телеграф" написало о двух таких же происшествиях в Винницкой области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
