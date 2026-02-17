https://ria.ru/20260217/vzryv-2074834822.html
В четырех украинских городах прогремели взрывы
В четырех украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2026
В четырех украинских городах прогремели взрывы
В четырех городах на Украине прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T04:38:00+03:00
2026-02-17T04:38:00+03:00
2026-02-17T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
днепропетровск
украина
взрыв
сумская область
ахтырка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073823606_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6692ad4002034a0e51f73eac086c32cd.jpg
https://ria.ru/20260216/odessa-2074795436.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
днепропетровск
украина
сумская область
ахтырка
кропивницкий (бывший кировоград)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073823606_154:105:1151:853_1920x0_80_0_0_64364fba2a0fc49d115f16ba375e6d38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, днепропетровск, украина, взрыв, сумская область, ахтырка, кропивницкий (бывший кировоград)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Днепропетровск, Украина, Взрыв, Сумская область, Ахтырка, Кропивницкий (бывший Кировоград)