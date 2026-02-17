Выставка детской моды стартовала в Москве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве стартовала 35-я юбилейная международная выставка "Детская и юношеская мода" — "CJF — Детская мода-2026. Весна", организованная АО "Экспоцентр", сообщает пресс-служба акционерного общества.

Площадку для презентации сезонных новинок индустрии можно посетить до 19 февраля. В этом году весенняя выставка впервые проходит в новом выставочном комплексе "Тимирязев Центр", зал "Чаянов". В экспозиции — коллекции одежды и обуви для детей и подростков.

На площади 2,5 тысячи квадратных метров собрались 120 участников из семи стран: России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и Узбекистана. Россию на выставке представляют около 100 компаний.

"Выставка "CJF — Детская мода-2026. Весна", проходящая под патронатом торгово-промышленной палаты Российской Федерации, традиционно является ключевым профессиональным событием для отечественной индустрии детской и юношеской моды", — приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Экспоцентр" Максима Фатеева.

Площадка также объединит бизнес-задачи и образовательные проекты: "ЭКСПО-Академию" и "ЭКСПО-Акселератор".

В фокусе деловой программы и экспозиции — практические вопросы: работа в меняющейся экономике, конкуренция на маркетплейсах, изменения в налогообложении и маркировке товаров.

"Здесь мы обсуждаем развитие маркировки, повышение конкурентоспособности отечественных брендов на маркетплейсах, и, наконец, формирование новых стандартов качества и устойчивости. Таким образом, CJF становится своеобразным продолжением диалога власти, бизнеса и общества", — отметил Фатеев.

В первый день запланировано дефиле "Легенды России" — студенты и преподаватели первого московского образовательного комплекса покажут коллекции по мотивам народных сказок. Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

Для посетителей проведут традиционную тренд-экскурсию "Обзор новинок производителей детской одежды: тренды и хиты коллекций". Формат объединяет лекционную часть и практическую работу на стендах экспонентов: обсуждаются глобальный контекст сезона, дизайн-концепты и прикладные элементы формирования капсул – цвета и их сочетания, принты, отделка, аксессуары, силуэты.