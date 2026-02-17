Рейтинг@Mail.ru
Выставка детской моды стартовала в Москве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/vystavka-2074943700.html
Выставка детской моды стартовала в Москве
Выставка детской моды стартовала в Москве - РИА Новости, 17.02.2026
Выставка детской моды стартовала в Москве
В Москве стартовала 35-я юбилейная международная выставка "Детская и юношеская мода" — "CJF — Детская мода-2026. Весна", организованная АО "Экспоцентр",... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:33:00+03:00
2026-02-17T13:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074941747_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_04eea30f3a90bc35b9cc53d9f3ac7ee0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074941747_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_8f9b9b111d53bed744adca7635b66c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выставка детской моды стартовала в Москве

Международная выставка "CJF — Детская мода-2026. Весна" стартовала в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой АО "Экспоцентр" Выставка детской моды стартовала в Москве
 Выставка детской моды стартовала в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Экспоцентр"
Выставка детской моды стартовала в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве стартовала 35-я юбилейная международная выставка "Детская и юношеская мода" — "CJF — Детская мода-2026. Весна", организованная АО "Экспоцентр", сообщает пресс-служба акционерного общества.
Площадку для презентации сезонных новинок индустрии можно посетить до 19 февраля. В этом году весенняя выставка впервые проходит в новом выставочном комплексе "Тимирязев Центр", зал "Чаянов". В экспозиции — коллекции одежды и обуви для детей и подростков.
На площади 2,5 тысячи квадратных метров собрались 120 участников из семи стран: России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и Узбекистана. Россию на выставке представляют около 100 компаний.
"Выставка "CJF — Детская мода-2026. Весна", проходящая под патронатом торгово-промышленной палаты Российской Федерации, традиционно является ключевым профессиональным событием для отечественной индустрии детской и юношеской моды", — приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Экспоцентр" Максима Фатеева.
Площадка также объединит бизнес-задачи и образовательные проекты: "ЭКСПО-Академию" и "ЭКСПО-Акселератор".
В фокусе деловой программы и экспозиции — практические вопросы: работа в меняющейся экономике, конкуренция на маркетплейсах, изменения в налогообложении и маркировке товаров.
"Здесь мы обсуждаем развитие маркировки, повышение конкурентоспособности отечественных брендов на маркетплейсах, и, наконец, формирование новых стандартов качества и устойчивости. Таким образом, CJF становится своеобразным продолжением диалога власти, бизнеса и общества", — отметил Фатеев.
В первый день запланировано дефиле "Легенды России" — студенты и преподаватели первого московского образовательного комплекса покажут коллекции по мотивам народных сказок. Мероприятие приурочено к Году единства народов России.
Для посетителей проведут традиционную тренд-экскурсию "Обзор новинок производителей детской одежды: тренды и хиты коллекций". Формат объединяет лекционную часть и практическую работу на стендах экспонентов: обсуждаются глобальный контекст сезона, дизайн-концепты и прикладные элементы формирования капсул – цвета и их сочетания, принты, отделка, аксессуары, силуэты.
В рамках "ЭКСПО-Акселератора" в ходе всей выставке проходит марафон мастер-классов. Желающие смогут с помощью боди-сканера создать свой электронный аватар для моделирования одежды, расписать сумку-шопер, научиться использовать доску настроения (moodboard) при цифровом проектировании моделей или воплотить художественный образ модели средствами компьютерной графики.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала