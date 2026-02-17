Рейтинг@Mail.ru
В Раде выступили с резким заявлением о выборах на Украине
21:54 17.02.2026 (обновлено: 23:31 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/vybory-2075068970.html
В Раде выступили с резким заявлением о выборах на Украине
В Раде выступили с резким заявлением о выборах на Украине - РИА Новости, 17.02.2026
В Раде выступили с резким заявлением о выборах на Украине
Для проведения выборов в Украине необходимо обеспечить 60 дней полной тишины, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, его слова... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:54:00+03:00
2026-02-17T23:31:00+03:00
2026
В Раде выступили с резким заявлением о выборах на Украине

Вице-спикер Рады Корниенко: выборы пройдут при условии 60 дней тишины

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Для проведения выборов в Украине необходимо обеспечить 60 дней полной тишины, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, его слова передает издание "Страна.ua".
"Выборы - от начала избирательного процесса до подсчета - должны проходить в тишине", — сказал он.
По мнению депутата, однодневного перемирия будет недостаточно.
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. После этого глава киевского режима опроверг эту информацию.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
