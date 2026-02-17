ВТБ: 86% россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Большинство россиян (86%) никогда не становилась жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров в том числе оказывались недоступными сервисы кредитных организаций, показал опрос ВТБ.

Исследование было проведено в рамках аналитического обзора "Безопасность в банке будущего".

В пресс-службе банка добавили, что оставшиеся 14% респондентов ответили, что сталкивались с последствиями атаки на банк. Половина из этих респондентов сообщили, что потеряли деньги из-за таких атак – либо из-за того, что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того, что злоумышленники получили доступ к их банковским счетам. 70% россиян из тех, кто потерял свои деньги в результате атаки на банк, смогли вернуть похищенные средства – в полном объеме или частично.

При этом большинство респондентов — 84% — никогда не сталкивались с атаками хакеров на них как на клиентов банков путем взлома личного кабинета на сайте или в мобильном приложении кредитной организации.

Участники опроса также ответили на вопрос, становились ли они жертвами мошенничества в случаях, когда злоумышленники пытались украсить средства обманным путем. Из тех, кто сталкивался с такими атаками, 64% сообщили, что не потеряли своих денег. Либо они сами "раскусили" мошенников (44%) и не поддались на их уловки, либо их убедили в мошенничестве сотрудники банка (20%). Перевели свои деньги злоумышленникам 36% пострадавших (примерно 6% россиян в целом).

Несмотря на случаи хакерских атак, россияне не склонны винить во всем только банки. Более половины опрошенных (57%) считают, что каждый случай, когда злоумышленники атакуют инфраструктуру банков или самих клиентов, нужно рассматривать отдельно.

Каждый пятый опрошенный (20%) убежден, что закрыть абсолютно все уязвимости в огромной инфраструктуре банков невозможно и злоумышленники всегда будут пытаться похитить деньги – у банка или у его клиентов.

"Развитие технологий, с одной стороны, сделают банковские услуги более персонализированными и удобными, но с другой стороны, приведут к новым вызовам в вопросах безопасности. И банкам, и клиентам следует быть готовыми к этим вызовам. Мы уже оказались в ситуации, в которой утрата пользователем "ключа от одной двери" чревата утратой "ключей от всех дверей". Пользователям потребуется быть еще более бдительными в вопросах защиты своих личных и финансовых данных", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Он также подчеркнул: одним из основных ИТ-трендов на ближайшие несколько лет станет активное развитие ИИ-агентов – систем, способных самостоятельно инициировать те или иные решения и выполнять действия для достижения заданных целей. Развитие больших языковых моделей обеспечит создание целых мультиагентных систем, в которых большое число агентов будут взаимодействовать между собой для выполнения задач.

"Совершенствование мультиагентных систем будет способствовать кратному росту скорости поиска уязвимостей хакерами. Высвобождение ресурсов приведет к тому, что в среде хакеров в перспективе ближайших лет появятся “великие комбинаторы”, которые будут создавать стратегии атак, планировать ключевые сценарии и другие, тогда как всю рутину возьмут на себя ИИ-агенты. На стороне защищающихся организаций ситуация будет развиваться аналогично: будут специалисты, выстраивающие периметр защиты на стратегическом уровне, а вся механическая работа, в том числе написание кода, будет автоматизирована с помощью ИИ-агентов", – отмечает Кулик.

Аналитический обзор "Безопасность в банке будущего" подготовлен Центром технологических исследований ВТБ специально к Уральскому форуму "Кибербезопасность в финансах". В него вошел анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.