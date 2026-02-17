https://ria.ru/20260217/vtb-2074902356.html
ВТБ: число предпринимателей с депозитами увеличилось на четверть
Общее количество операций клиентов среднего и малого бизнеса по депозитам и неснижаемым остаткам (НСО) в 2025 году в ВТБ выросло в 1,7 раза — до 13,1 миллиона,...
денис бортников
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Общее количество операций клиентов среднего и малого бизнеса по депозитам и неснижаемым остаткам (НСО) в 2025 году в ВТБ выросло в 1,7 раза — до 13,1 миллиона, а число предпринимателей с депозитами в банке увеличилось на четверть, сообщает пресс-служба банка.
Уточняется, что предприниматели получили 566 миллиардов рублей дохода от размещения свободных средств на депозитах и неснижаемых остатках. Это в 1,5 раза превышает показатель 2024 года.
"Депозиты продолжают пользоваться высоким спросом среди предпринимателей. Опережающий рост портфелей мы видим среди ИП и региональных клиентов", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Портфель срочных пассивов банка в этом сегменте достиг 3,9 триллиона рублей. Наиболее динамичный рост продемонстрировали сегменты индивидуальных предпринимателей (+35%) и региональных компаний (+30%). Портфель московских клиентов вырос на 19%.