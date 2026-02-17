ВТБ: число предпринимателей с депозитами увеличилось на четверть

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Общее количество операций клиентов среднего и малого бизнеса по депозитам и неснижаемым остаткам (НСО) в 2025 году в ВТБ выросло в 1,7 раза — до 13,1 миллиона, а число предпринимателей с депозитами в банке увеличилось на четверть, сообщает пресс-служба банка.