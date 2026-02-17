Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: число предпринимателей с депозитами увеличилось на четверть - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/vtb-2074902356.html
ВТБ: число предпринимателей с депозитами увеличилось на четверть
ВТБ: число предпринимателей с депозитами увеличилось на четверть - РИА Новости, 17.02.2026
ВТБ: число предпринимателей с депозитами увеличилось на четверть
Общее количество операций клиентов среднего и малого бизнеса по депозитам и неснижаемым остаткам (НСО) в 2025 году в ВТБ выросло в 1,7 раза — до 13,1 миллиона,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:19:00+03:00
2026-02-17T11:19:00+03:00
денис бортников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_a5d357e01b72944a80de5a480fa0f4be.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_3c93d3e66cc82d5ebb0f292721d77747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис бортников
Денис Бортников
ВТБ: число предпринимателей с депозитами увеличилось на четверть

В ВТБ сообщили о росте предпринимателей с депозитами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "VTB". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Общее количество операций клиентов среднего и малого бизнеса по депозитам и неснижаемым остаткам (НСО) в 2025 году в ВТБ выросло в 1,7 раза — до 13,1 миллиона, а число предпринимателей с депозитами в банке увеличилось на четверть, сообщает пресс-служба банка.
Уточняется, что предприниматели получили 566 миллиардов рублей дохода от размещения свободных средств на депозитах и неснижаемых остатках. Это в 1,5 раза превышает показатель 2024 года.
"Депозиты продолжают пользоваться высоким спросом среди предпринимателей. Опережающий рост портфелей мы видим среди ИП и региональных клиентов", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Портфель срочных пассивов банка в этом сегменте достиг 3,9 триллиона рублей. Наиболее динамичный рост продемонстрировали сегменты индивидуальных предпринимателей (+35%) и региональных компаний (+30%). Портфель московских клиентов вырос на 19%.
 
Денис Бортников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала