Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 17.02.2026
Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ
Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, сумы
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Сумы
Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ

Батальон иностранных наемников вошел в состав 253-го штурмового полка "Арей" ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЭлементы военной формы ВСУ
Элементы военной формы ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Элементы военной формы ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Батальон иностранных наемников из расформированного иностранного легиона пополнил ряды 253-го отдельного штурмового полка "Арей" ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Пресс-служба нацистского полка "Арей" сообщает, что в их состав введены боевики 2-го иностранного легиона, который ранее был расформирован. Теперь в 253-м отдельном штурмовом полку ВСУ есть полноценный батальон иностранных наемников, именуемый "пехотный батальон интернационального легиона"", – сообщил источник.
По его словам, подразделения 253-го полка на данный момент находятся в Краснопольском районе Сумской области.
"Однако, судя по последним сообщениям, наемники в боевых действиях участия не принимают, а праздно проводят время в ресторанах города Сумы. Именно за это они были наказаны сегодня ракетным ударом российской армии", – добавил источник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныСумы
 
 
