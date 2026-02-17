https://ria.ru/20260217/vsu-2075070219.html
Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ
Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ - РИА Новости, 17.02.2026
Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ
Батальон иностранных наемников из расформированного иностранного легиона пополнил ряды 253-го отдельного штурмового полка "Арей" ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:06:00+03:00
2026-02-17T22:06:00+03:00
2026-02-17T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
сумы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785889478_0:64:2736:1603_1920x0_80_0_0_4a8ed66f3e9dff5efa4f1fc307639ca4.jpg
https://ria.ru/20260217/vsu-2075070070.html
сумская область
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785889478_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_0bdf5fe991db8047c5f723160ac1ac85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, сумы
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Сумы
Батальон иностранных наемников вошел в состав полка "Арей" ВСУ
Батальон иностранных наемников вошел в состав 253-го штурмового полка "Арей" ВСУ