https://ria.ru/20260217/vsu-2075070070.html
В ВСУ запрещают переходить в другие подразделения из-за нехватки живой силы
В ВСУ запрещают переходить в другие подразделения из-за нехватки живой силы - РИА Новости, 17.02.2026
В ВСУ запрещают переходить в другие подразделения из-за нехватки живой силы
Украинским военнослужащим фактически отказывают в переводе в другие подразделения на фоне острой нехватки личного состава, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:05:00+03:00
2026-02-17T22:05:00+03:00
2026-02-17T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
https://ria.ru/20260217/starlink-2075055971.html
https://ria.ru/20260217/vsu-2075069926.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
В ВСУ запрещают переходить в другие подразделения из-за нехватки живой силы
В ВСУ запрещают переводиться в другие подразделения из-за нехватки живой силы
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинским военнослужащим фактически отказывают в переводе в другие подразделения на фоне острой нехватки личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, один из украинских военных описал свою ситуацию в социальных сетях. Как рассказал военнослужащий ВСУ
, желая сменить подразделение, перед подачей рапорта он обсудил перевод с непосредственными командирами и получил устное согласие.
"Отношение (документ - ред.) у меня уже было на руках. Я сразу подал рапорт — и бумажный, и через "Армия+". На следующий день в "Армия+" — отказ. В обед — доведение боевого распоряжения на штурм", — написал украинский военнослужащий, чьи слова привел представитель силовых структур.
Украинский военный также сообщил в соцсетях, что впоследствии был переведён из роты беспилотных авиационных комплексов в механизированную роту, где ему предложили повторно подать рапорт. Он написал, что за всё время направил семь-восемь рапортов, однако ни один из них не был согласован, добавил собеседник агентства.