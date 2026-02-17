В ВСУ запрещают переходить в другие подразделения из-за нехватки живой силы

"Отношение (документ - ред.) у меня уже было на руках. Я сразу подал рапорт — и бумажный, и через "Армия+". На следующий день в "Армия+" — отказ. В обед — доведение боевого распоряжения на штурм", — написал украинский военнослужащий, чьи слова привел представитель силовых структур.

Украинский военный также сообщил в соцсетях, что впоследствии был переведён из роты беспилотных авиационных комплексов в механизированную роту, где ему предложили повторно подать рапорт. Он написал, что за всё время направил семь-восемь рапортов, однако ни один из них не был согласован, добавил собеседник агентства.