Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 17.02.2026
В ВСУ запрещают переходить в другие подразделения из-за нехватки живой силы
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинским военнослужащим фактически отказывают в переводе в другие подразделения на фоне острой нехватки личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, один из украинских военных описал свою ситуацию в социальных сетях. Как рассказал военнослужащий ВСУ, желая сменить подразделение, перед подачей рапорта он обсудил перевод с непосредственными командирами и получил устное согласие.
Центр управления сетями ОЭК - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Вчера, 20:21
"Отношение (документ - ред.) у меня уже было на руках. Я сразу подал рапорт — и бумажный, и через "Армия+". На следующий день в "Армия+" — отказ. В обед — доведение боевого распоряжения на штурм", — написал украинский военнослужащий, чьи слова привел представитель силовых структур.
Украинский военный также сообщил в соцсетях, что впоследствии был переведён из роты беспилотных авиационных комплексов в механизированную роту, где ему предложили повторно подать рапорт. Он написал, что за всё время направил семь-восемь рапортов, однако ни один из них не был согласован, добавил собеседник агентства.
Подготовка украинских солдат - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Командование ВСУ переводит женщин-военнослужащих в пехоту
Вчера, 22:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
