Командование ВСУ переводит женщин-военнослужащих в пехоту - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 17.02.2026
Командование ВСУ переводит женщин-военнослужащих в пехоту
Командование ВСУ переводит женщин-военнослужащих в пехоту - РИА Новости, 17.02.2026
Командование ВСУ переводит женщин-военнослужащих в пехоту
Украинское командование переводит женщин-военнослужащих в пехотные подразделения, пытаясь компенсировать нехватку личного состава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ переводит женщин-военнослужащих в пехоту

РИА Новости: командование ВСУ переводит женщин-военнослужащих в пехоту

© AP Photo / Efrem LukatskyПодготовка украинских солдат
Подготовка украинских солдат - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подготовка украинских солдат. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинское командование переводит женщин-военнослужащих в пехотные подразделения, пытаясь компенсировать нехватку личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Еще один характерный показатель кадрового голода в ВСУ – отправка в механизированные подразделения военнослужащих-женщин. Об этом сообщают украинские пользователи в социальных сетях, которые обратили внимание на интервью военнослужащей ВСУ с позывным "Вирва". По данным пользователей, она проходит службу в одной из пехотных частей и является там далеко не единственной женщиной", - сообщил собеседник агентства.
По данным из открытых источников на декабрь 2025 года, число женщин-военнослужащих ВСУ оценивалось в пределах 70 тысяч. Также, по состоянию на январь 2026 года, женщины составляли 21% офицерского состава ВСУ.
