Командование ВСУ переводит женщин-военнослужащих в пехоту
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Новости
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинское командование переводит женщин-военнослужащих в пехотные подразделения, пытаясь компенсировать нехватку личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Еще один характерный показатель кадрового голода в ВСУ
– отправка в механизированные подразделения военнослужащих-женщин. Об этом сообщают украинские пользователи в социальных сетях, которые обратили внимание на интервью военнослужащей ВСУ с позывным "Вирва". По данным пользователей, она проходит службу в одной из пехотных частей и является там далеко не единственной женщиной", - сообщил собеседник агентства.
По данным из открытых источников на декабрь 2025 года, число женщин-военнослужащих ВСУ оценивалось в пределах 70 тысяч. Также, по состоянию на январь 2026 года, женщины составляли 21% офицерского состава ВСУ.