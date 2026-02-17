https://ria.ru/20260217/vsu-2075028875.html
В Запорожской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ гражданского сектора в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 17.02.2026
