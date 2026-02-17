Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 17.02.2026
В Запорожской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ
Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ гражданского сектора в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 17.02.2026
В Запорожской области мирный житель пострадал при обстреле ВСУ

В селе Водяное мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ гражданского сектора в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Во время обстрела со стороны ВСУ по гражданской инфраструктуре в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа был ранен мирный житель - мужчина 1975 года рождения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
