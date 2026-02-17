https://ria.ru/20260217/vsu-2074990074.html
"Огромные потери". Произошедшее в зоне СВО шокировало журналиста
"Огромные потери". Произошедшее в зоне СВО шокировало журналиста - РИА Новости, 17.02.2026
"Огромные потери". Произошедшее в зоне СВО шокировало журналиста
ВСУ каждый день несут огромные потери, однако западные СМИ намеренно не сообщают об этом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:12:00+03:00
2026-02-17T16:12:00+03:00
2026-02-17T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
чей боуз
дмитрий песков
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20260217/ukraina-2074966919.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, чей боуз, дмитрий песков, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Чей Боуз, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
"Огромные потери". Произошедшее в зоне СВО шокировало журналиста
Журналист Боуз заявил, что ВСУ каждый день несут огромные потери