В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Атака ВСУ на город федерального значения Севастополь является спланированной провокацией киевского режима, чтобы сорвать ставшие для Владимира Зеленского "удавкой на шее" переговоры по Украине, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Более двух десятков беспилотников сбиты за ночь в Севастополе, предварительно, ранен один ребенок, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. По его данным, во дворе в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
"Киевский режим пытается всячески показать свою недоговороспособность, и атака на Севастополь тому пример. Мирные переговоры по урегулированию конфликта для Зеленского как удавка, от которой он всячески пытается избавиться, так как в противном случае она затянет ему шею и сбросит с пьедестала власти. Поэтому он и идет на различного рода спланированные целенаправленные провокации, отдавая приказы наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам", - сказал Белик.