Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 17.02.2026
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией
Атака ВСУ на город федерального значения Севастополь является спланированной провокацией киевского режима, чтобы сорвать ставшие для Владимира Зеленского...
специальная военная операция на украине
севастополь
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий белик
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074913535_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_c0173c625770787743fd3a8d8b2c9144.jpg
севастополь, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик, михаил развожаев, вооруженные силы украины, госдума рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Происшествия
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией

Депутат Белик назвал атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией

Металлические шарики, которыми был начинен сбитый в Севастополе БПЛА
Металлические шарики, которыми был начинен сбитый в Севастополе БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Металлические шарики, которыми был начинен сбитый в Севастополе БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Атака ВСУ на город федерального значения Севастополь является спланированной провокацией киевского режима, чтобы сорвать ставшие для Владимира Зеленского "удавкой на шее" переговоры по Украине, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Более двух десятков беспилотников сбиты за ночь в Севастополе, предварительно, ранен один ребенок, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. По его данным, во дворе в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
"Киевский режим пытается всячески показать свою недоговороспособность, и атака на Севастополь тому пример. Мирные переговоры по урегулированию конфликта для Зеленского как удавка, от которой он всячески пытается избавиться, так как в противном случае она затянет ему шею и сбросит с пьедестала власти. Поэтому он и идет на различного рода спланированные целенаправленные провокации, отдавая приказы наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам", - сказал Белик.
По его словам, Россия выступает за справедливое и понятное мирное урегулирование военного конфликта на Украине, в то время как Зеленский атаками на российские города "из кожи вон лезет", чтобы помешать переговорному процессу.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Развожаев связал атаки ВСУ на Севастополь с переговорами в Женеве
Специальная военная операция на Украине
 
 
