В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Атака ВСУ на город федерального значения Севастополь является спланированной провокацией киевского режима, чтобы сорвать ставшие для Владимира Зеленского "удавкой на шее" переговоры по Украине, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.