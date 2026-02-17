Солдаты ВСУ под Купянском-Узловым жаловались на затопление окопов и холод

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выходы из блиндажей ВСУ под Купянском-Узловым в Харьковской области затоплены и заморожены, командование ограничивается лишь тем, что советует вычерпывать воду, следует из данных радиоперехвата, которые опубликовало Минобороны России.

"Нора полностью затоплена, мы тут заморожены, нам конец… Мы не можем выбраться", — следует из данных радиоперехвата между 1-й бригадой особого назначения нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригадой, блокированной на восточном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой.

Военнослужащие ВСУ жалуются командирам на подтопленные окопы. "Мы не можем черпать воду… Мы по колено в воде, нужно что-то решать", — сказал украинский военнослужащий.

"Вычерпывайте воду. Один наблюдает, другой вычерпывает", — отвечает командир.

"Мы не можем остановить эту воду", - повторяет украинский военный.