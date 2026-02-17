Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 30 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/vsu-2074928962.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 30 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 30 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 17.02.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 30 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области 30 беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:43:00+03:00
2026-02-17T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20260217/vsu-2074913414.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, вячеслав гладков, в мире, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, В мире, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область 30 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области 30 беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 13 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 8 снарядов, 20 БПЛА сбиты и подавлены. Пострадал один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах и 5 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
«

"Над Белгородским округом подавлен один беспилотник. Вчера, почувствовав недомогание, скорую помощь вызвала женщина, пострадавшая в селе Никольское… В Краснояружском округе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись 2 обстрелам с применением 6 боеприпасов. Также над округом подавлены 9 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 15 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены. Над Борисовским, Валуйским и Вейделевским округами сбиты 5 БПЛА, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ВСУ нанесли множественные удары по Херсонской области
Вчера, 11:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала