ВСУ атаковали Белгородскую область 30 беспилотниками за сутки

"Над Белгородским округом подавлен один беспилотник. Вчера, почувствовав недомогание, скорую помощь вызвала женщина, пострадавшая в селе Никольское… В Краснояружском округе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись 2 обстрелам с применением 6 боеприпасов. Также над округом подавлены 9 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале .

Он добавил, что по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 15 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены. Над Борисовским, Валуйским и Вейделевским округами сбиты 5 БПЛА, уточнил губернатор.