ВСУ атаковали Белгородскую область 30 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области 30 беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 13 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 8 снарядов, 20 БПЛА сбиты и подавлены. Пострадал один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах и 5 транспортных средствах.
22 июня 2022, 17:18
"Над Белгородским округом подавлен один беспилотник. Вчера, почувствовав недомогание, скорую помощь вызвала женщина, пострадавшая в селе Никольское… В Краснояружском округе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись 2 обстрелам с применением 6 боеприпасов. Также над округом подавлены 9 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 15 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены. Над Борисовским, Валуйским и Вейделевским округами сбиты 5 БПЛА, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.