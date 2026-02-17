Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли множественные удары по Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 17.02.2026 (обновлено: 11:43 17.02.2026)
ВСУ нанесли множественные удары по Херсонской области
Украинские войска нанесли за последние сутки множественные удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 17.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли за последние сутки множественные удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В последние 24 часа киевский режим нанёс множественные удары по гражданской инфраструктуре", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, подверглись атакам соцобъекты и жилые дома в населенных пунктах Железный порт, Счастливцево, Брилёвка, Новая Каховка, Днепряны. Кроме того, отметил губернатор, в Таврийске в результате обстрела загорелись легковые автомобили, а в Каланчакском районе сапёры обезвредили три взрывоопасных предмета.
"Враг также обстрелял Алешки, Великую Кардашинку, Голую Пристань, Казачьи Лагеря и Пролетарку. Атакам беспилотников подверглись Алешки, Кардашинка, Костогрызово, Новая Маячка, Подлесное, Подстепное, Песчановка, Раденск, Саги, Солонцы и Старая Збурьевка", - перечислил Сальдо.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Минобороны рассказало о положении военных ВСУ в Купянске-Узловом
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
