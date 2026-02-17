https://ria.ru/20260217/vsu-2074913414.html
ВСУ нанесли множественные удары по Херсонской области
Украинские войска нанесли за последние сутки множественные удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли за последние сутки множественные удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В последние 24 часа киевский режим нанёс множественные удары по гражданской инфраструктуре", - написал Сальдо
В частности, по его словам, подверглись атакам соцобъекты и жилые дома в населенных пунктах Железный порт, Счастливцево, Брилёвка, Новая Каховка
, Днепряны. Кроме того, отметил губернатор, в Таврийске в результате обстрела загорелись легковые автомобили, а в Каланчакском районе сапёры обезвредили три взрывоопасных предмета.
"Враг также обстрелял Алешки, Великую Кардашинку, Голую Пристань, Казачьи Лагеря и Пролетарку. Атакам беспилотников подверглись Алешки, Кардашинка, Костогрызово, Новая Маячка, Подлесное, Подстепное, Песчановка, Раденск, Саги, Солонцы и Старая Збурьевка", - перечислил Сальдо.