Пленный ВСУ рассказал, как боевики расстреливают своих же
Пленный ВСУ рассказал, как боевики расстреливают своих же - РИА Новости, 17.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как боевики расстреливают своих же
Военнопленный ВСУ Дмитрий Кушнеренко рассказал, что украинских солдат, которые пытаются покинуть позиции южнее Купянска-Узлового, расстреливают свои же, а... РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Дмитрий Кушнеренко рассказал, что украинских солдат, которые пытаются покинуть позиции южнее Купянска-Узлового, расстреливают свои же, а раненых не эвакуируют.
Кушнеренко признается, что у многих сослуживцев обморожены руки и ноги, а тяжелые погодные условия медленно убивают военнослужащих ВСУ
. Согреться практически невозможно, так как разведение огня привлекает российские БПЛА, которые ведут поиск по тепловым сигнатурам. Выявленные позиции уничтожаются.
"Наши, кто ушел, всех в Кашаровском лесу положили - там с первой бригады сидят нацики. Все, кто к Осколу идет, всех кладут. Очень много обмороженных, больных. И вообще "трехсотых" не эвакуируют. Если ты ранен, можно считать, что ты уже "200". Командиры запрещают уходить с позиций", - сказал пленный.
По его словам, командование ВСУ игнорирует тот факт, что вести боевые действия украинским военнослужащим невозможно, на просьбы отступления оно отвечает угрозами.
"Пацаны ваши вынесли, потом помощь оказали. Сказали - ноги еще можно спасти", - отметил военнопленный ВСУ.