Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, как боевики расстреливают своих же - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 17.02.2026 (обновлено: 11:14 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/vsu-2074900031.html
Пленный ВСУ рассказал, как боевики расстреливают своих же
Пленный ВСУ рассказал, как боевики расстреливают своих же - РИА Новости, 17.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как боевики расстреливают своих же
Военнопленный ВСУ Дмитрий Кушнеренко рассказал, что украинских солдат, которые пытаются покинуть позиции южнее Купянска-Узлового, расстреливают свои же, а... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:13:00+03:00
2026-02-17T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260201/ukraina-2071498593.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, как боевики расстреливают своих же

Пленный Кушнеренко: ВСУ расстреливают своих же в районе Купянска-Узлового

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Дмитрий Кушнеренко рассказал, что украинских солдат, которые пытаются покинуть позиции южнее Купянска-Узлового, расстреливают свои же, а раненых не эвакуируют.
Кушнеренко признается, что у многих сослуживцев обморожены руки и ноги, а тяжелые погодные условия медленно убивают военнослужащих ВСУ. Согреться практически невозможно, так как разведение огня привлекает российские БПЛА, которые ведут поиск по тепловым сигнатурам. Выявленные позиции уничтожаются.
"Наши, кто ушел, всех в Кашаровском лесу положили - там с первой бригады сидят нацики. Все, кто к Осколу идет, всех кладут. Очень много обмороженных, больных. И вообще "трехсотых" не эвакуируют. Если ты ранен, можно считать, что ты уже "200". Командиры запрещают уходить с позиций", - сказал пленный.
По его словам, командование ВСУ игнорирует тот факт, что вести боевые действия украинским военнослужащим невозможно, на просьбы отступления оно отвечает угрозами.
"Пацаны ваши вынесли, потом помощь оказали. Сказали - ноги еще можно спасти", - отметил военнопленный ВСУ.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Пленный рассказал, как украинских военных морили голодом
1 февраля, 04:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала