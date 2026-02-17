Рейтинг@Mail.ru
Треть военных ВСУ у Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 17.02.2026 (обновлено: 11:11 17.02.2026)
Треть военных ВСУ у Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений
Треть военных ВСУ у Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений - РИА Новости, 17.02.2026
Треть военных ВСУ у Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений
До 30% военных ВСУ в районе Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений, раненые обречены на мучительную смерть от замерзания, сообщило журналистам... РИА Новости, 17.02.2026
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Треть военных ВСУ у Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений

МО РФ: 30% военных ВСУ у Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции
Украинский военный на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. До 30% военных ВСУ в районе Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений, раненые обречены на мучительную смерть от замерзания, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«
"По словам пленных и данным радиоперехвата, до 30% украинских военных выбывают из строя именно из-за обморожений, при этом эвакуировать их в тыловой район не представляется возможным. В этих условиях, раненые практически обречены на мучительную смерть от замерзания. Тела украинских военнослужащих, которые находят наши бойцы на бывших украинских позициях, тому подтверждение", - говорится в сообщении.
В связи с ожидаемым понижением температуры в ночное время до минус 11 градусов уже в середине этой недели эта ситуация будет только усугубляться, добавили в ведомстве.
Видео с военнослужащими ВСУ, сдавшимися в плен в районе Купянска - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Минобороны показало кадры с бойцами ВСУ, сдавшимися в плен в Купянске
2 ноября 2025, 08:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
