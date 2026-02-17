Рейтинг@Mail.ru
В Германии запаниковали из-за России после Мюнхенской конференции
11:36 17.02.2026 (обновлено: 17:19 17.02.2026)
В Германии запаниковали из-за России после Мюнхенской конференции
в мире, россия, мюнхен, европа, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Мюнхен, Европа, Мюнхенская конференция по безопасности
В Германии запаниковали из-за России после Мюнхенской конференции

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Международная конференция по безопасности в Мюнхене показала, что Европа все больше теряет позиции на внешнеполитической арене, в то время как Россия формирует новый мировой порядок совместно с восточными державами, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

"То, что обсуждалось с 13 по 15 февраля 2026 года в отеле Bayerischer Hof, было не чем иным, как похоронами мирового порядка. Однако в то время как Китай, США и Россия вступают в новую эру с четкими представлениями, Европа стоит на обочине как обиженный зритель, неспособный понять, что караван давно ушел", — говорится в материале.
Издание отмечает, что планы западных политиков по изоляции России провалились и лишь способствовали укреплению ее позиций на Востоке.
"Москва извлекла урок из украинского кризиса — только не тот, на который надеялся Запад. Вместо международной изоляции Россия ищет связи с восходящими державами Востока", — подчеркивается в тексте.
Мюнхенская конференция проходила с 13 по 15 февраля. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.
