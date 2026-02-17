Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Предстоящая встреча в Женеве по урегулированию на Украине будет значительной, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это важные переговоры", — подчеркнул глава Белого дома.
Между тем политик считает, что они будут простыми. Трамп призвал Киев скорее идти на мирный процесс.
Представители России, Украины и США встретятся 17-18 февраля. Переговоры пройдут в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.