Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 17.02.2026 (обновлено: 11:10 17.02.2026)
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп - РИА Новости, 17.02.2026
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп
Предстоящая встреча в Женеве по урегулированию на Украине будет значительной, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.02.2026
2026
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One во время полета из Уэст-Палм-Бич, Флорида. 17 февраля 2026
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One во время полета из Уэст-Палм-Бич, Флорида. 17 февраля 2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One во время полета из Уэст-Палм-Бич, Флорида. 17 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Предстоящая встреча в Женеве по урегулированию на Украине будет значительной, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Это важные переговоры", — подчеркнул глава Белого дома.

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
"Не поспоришь": в Киеве испугались решения России по переговорам
14 февраля, 05:08
14 февраля, 05:08
Между тем политик считает, что они будут простыми. Трамп призвал Киев скорее идти на мирный процесс.
Представители России, Украины и США встретятся 17-18 февраля. Переговоры пройдут в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
Владимир Зеленский
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
16 февраля, 21:44
16 февраля, 21:44
На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
