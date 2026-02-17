Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Предстоящая встреча в Женеве по урегулированию на Украине будет значительной, заявил президент США Дональд Трамп.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.