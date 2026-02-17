https://ria.ru/20260217/vorobev-2074999965.html
Воробьев вручил добровольцам из отряда БАРС медали "За храбрость"
Воробьев вручил добровольцам из отряда БАРС медали "За храбрость" - РИА Новости, 17.02.2026
Воробьев вручил добровольцам из отряда БАРС медали "За храбрость"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил добровольцам подразделения БАРС государственные награды – медали "За храбрость" II степени, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил добровольцам подразделения БАРС государственные награды – медали "За храбрость" II степени, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Я имею большую честь от имени президента вручить вам боевые награды. Здесь присутствуют наши бойцы – герои из Домодедова, Каширы, Одинцовского, Орехово-Зуевского городских округов. Добровольческий отряд БАРС – это боевое братство, которое зарекомендовало себя своим патриотизмом, профессионализмом, выполняя очень сложные, опасные, крайне важные для нашей страны задачи. И сегодня, в канун 23 февраля, я хотел бы поприветствовать вас, членов ваших семей, которые здесь присутствуют, и вручить заслуженные медали", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, губернатор вручил медаль Алексею из Домодедова, который в 2024 году в 55 лет отправился в зону спецоперации добровольцем. В составе казачьей разведывательной бригады он командовал группой, его позывной был "Садам".
Еще один награжденный - Антон из Каширы – представитель военной династии. Его отец, Сергей Анатольевич, прошел Афганистан и на награждение приехал поддержать сына. Антон в ближайшее время снова планирует присоединиться к своему отряду в зоне СВО.
Среди награжденных – командир отделения Роман из Орехово-Зуева, который ранее работал маляром. На фронт он попал по мобилизации, затем решил подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы продолжить защищать страну. В апреле – новая командировка.
Награду получил и командир взвода Алексей из Каширы, который раньше работал бортпроводником, за что получил позывной "Стюард".
Еще один награжденный медалью "За храбрость" II степени – Дмитрий из Одинцова. До мобилизации он работал инженером-электриком, но также решил, что на линии боевого соприкосновения принесет больше пользы. На фронте провел полгода и сейчас готовится вернуться на передовую.