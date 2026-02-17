Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о законе о ежемесячном пособии для многодетных семей - РИА Новости, 17.02.2026
15:41 17.02.2026
Володин рассказал о законе о ежемесячном пособии для многодетных семей
Володин рассказал о законе о ежемесячном пособии для многодетных семей
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о законе о ежемесячном пособии для многодетных семей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Закон о ежемесячном пособии многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, направленный на расширение возможностей системы персонифицированного учета для формирования страховых прав граждан.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье
Вчера, 13:54
"Закон, направленный на расширение поддержки многодетных семей, принят… Новая норма. Вводится требование — не менее пяти лет необходимо проживать в нашей стране в статусе гражданина Российской Федерации, чтобы получить право на предоставление пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату", - написал Володин в своем канале на платформе в Max.
Он отметил, что в настоящее время определён ряд условий, по которым семьям назначается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей.
Вместе с тем, по словам председателя Госдумы, от граждан поступали обращения с просьбой их пересмотреть, в частности, чтобы пособие сохранялось в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое повышение доходов.
Володин напомнил, что этот вопрос поднимался в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, и он поручил внести соответствующие изменения в законодательство, которые сегодня и приняли.
"Теперь законом предусмотрено сохранение ежемесячного пособия многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. По оценке правительства, количество детей, на которых будет назначено единое пособие по новому правилу, составит более 231 тысячи человек", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мишустин назвал сумму выплат для матерей-героинь
29 января, 15:10
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
