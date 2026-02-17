Володин рассказал о законе о ежемесячном пособии для многодетных семей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Закон о ежемесячном пособии многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, направленный на расширение возможностей системы персонифицированного учета для формирования страховых прав граждан.

"Закон, направленный на расширение поддержки многодетных семей, принят… Новая норма. Вводится требование — не менее пяти лет необходимо проживать в нашей стране в статусе гражданина Российской Федерации, чтобы получить право на предоставление пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату", - написал Володин в своем канале на платформе в Max

Он отметил, что в настоящее время определён ряд условий, по которым семьям назначается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей.

Вместе с тем, по словам председателя Госдумы, от граждан поступали обращения с просьбой их пересмотреть, в частности, чтобы пособие сохранялось в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое повышение доходов.

Володин напомнил, что этот вопрос поднимался в ходе прямой линии президента России Владимира Путина , и он поручил внести соответствующие изменения в законодательство, которые сегодня и приняли.