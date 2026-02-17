Рейтинг@Mail.ru
14:08 17.02.2026 (обновлено: 14:12 17.02.2026)
Володин призвал создавать сельские агломерации наравне с городскими
Надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом учитывать особенности сельских агломераций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом учитывать особенности сельских агломераций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Наше предложение заключается в том, что надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом, чтобы особенности сельских агломераций были учтены. И в этой связи правительству рекомендуем ввести как раз определение и понятие "сельская агломерации", и типы сельских агломераций", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Володин отметил, что люди живут в сельском населённом пункте, но их невозможно "поддержать" через программу социального развития села или другие программы, потому что в рамках пространственного развития этот населённый пункт не учтён.
"Мы надеемся, что председатель правительства услышит Государственную Думу, у нас сложились конструктивные отношения, поддержит, и министерство экономического развития учтет это в программе пространственного развития", - добавил политик.
