Володин призвал создавать сельские агломерации наравне с городскими
Володин призвал создавать сельские агломерации наравне с городскими - РИА Новости, 17.02.2026
Володин призвал создавать сельские агломерации наравне с городскими
Надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом учитывать особенности сельских агломераций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:08:00+03:00
2026-02-17T14:08:00+03:00
2026-02-17T14:12:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом учитывать особенности сельских агломераций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Наше предложение заключается в том, что надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом, чтобы особенности сельских агломераций были учтены. И в этой связи правительству рекомендуем ввести как раз определение и понятие "сельская агломерации", и типы сельских агломераций", - сказал Володин
на пленарном заседании Госдумы
.
Володин отметил, что люди живут в сельском населённом пункте, но их невозможно "поддержать" через программу социального развития села или другие программы, потому что в рамках пространственного развития этот населённый пункт не учтён.
"Мы надеемся, что председатель правительства услышит Государственную Думу, у нас сложились конструктивные отношения, поддержит, и министерство экономического развития учтет это в программе пространственного развития", - добавил политик.