Володин призвал создавать сельские агломерации наравне с городскими

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Надо создавать сельские агломерации наряду с городскими, но при этом учитывать особенности сельских агломераций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что люди живут в сельском населённом пункте, но их невозможно "поддержать" через программу социального развития села или другие программы, потому что в рамках пространственного развития этот населённый пункт не учтён.