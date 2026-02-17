Рейтинг@Mail.ru
11:26 17.02.2026
В Подмосковье спасатели помогли водителю из Китая, застрявшему в сугробе
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Два дня провел в снежном плену в Егорьевском городском округе Подмосковья водитель из Китая на грузовике SITRAK, пока очевидец не рассказал спасателям о происшествии, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"История произошла в округе Егорьевск. В службу "112" позвонил очевидец и сообщил, что грузовой автомобиль SITRAK попал в снежный занос. А за рулем - гражданин Китая, который по-русски не говорит ни слова", - говорится в сообщении.
На помощь китайскому водителю выехали сотрудники 217-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас". Языковой барьер не стал преградой: для общения спасатели использовали голосовой онлайн-переводчик.
"Выяснилось, что мужчина уже двое суток не может выбраться из снега и доставить груз на хлопчатобумажный комбинат. Спасательная операция заняла меньше часа. Работники противопожарно-спасательной службы закрепили буксировочный трос на грузовике и с помощью пожарной автоцистерны вытащили фуру из заноса. Водитель поблагодарил спасателей за помощь и отправился по своему маршруту", - резюмирует "Мособлпожспас".
