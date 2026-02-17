https://ria.ru/20260217/voditel-2074904888.html
В Подмосковье спасатели помогли водителю из Китая, застрявшему в сугробе
В Подмосковье спасатели помогли водителю из Китая, застрявшему в сугробе - РИА Новости, 17.02.2026
В Подмосковье спасатели помогли водителю из Китая, застрявшему в сугробе
Два дня провел в снежном плену в Егорьевском городском округе Подмосковья водитель из Китая на грузовике SITRAK, пока очевидец не рассказал спасателям о... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:26:00+03:00
2026-02-17T11:26:00+03:00
2026-02-17T11:26:00+03:00
хорошие новости
китай
московская область (подмосковье)
егорьевск
мособлпожспас
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074903855_139:64:1280:706_1920x0_80_0_0_35713a1229976126a329466a45da416e.jpg
https://ria.ru/20260217/sahalin-2074855008.html
китай
московская область (подмосковье)
егорьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074903855_70:0:1278:906_1920x0_80_0_0_5c036f51d925c03a791aa631f0491da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, московская область (подмосковье), егорьевск, мособлпожспас, общество
Хорошие новости, Китай, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Мособлпожспас, Общество
В Подмосковье спасатели помогли водителю из Китая, застрявшему в сугробе
В Егорьевске спасатели вытащили из сугроба застрявшую фуру с водителем из Китая