Патрушев рассказал о разработке мер силовой защиты судов от атак Запада - РИА Новости, 17.02.2026
09:32 17.02.2026 (обновлено: 11:38 17.02.2026)
Патрушев рассказал о разработке мер силовой защиты судов от атак Запада
Патрушев рассказал о разработке мер силовой защиты судов от атак Запада - РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев рассказал о разработке мер силовой защиты судов от атак Запада
В России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов от западных атак, сообщил в интервью aif.ru помощник президента, глава Морской коллегии Николай... РИА Новости, 17.02.2026
Патрушев рассказал о разработке мер силовой защиты судов от атак Запада

Патрушев: в РФ разрабатывают меры защиты торговых судов от западных атак

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов от западных атак, сообщил в интервью aif.ru помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
"Меры реагирования на выпады Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии. <...> Соответствующие требования для развития Военно-морского флота мы закладываем в уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года, которая сейчас дорабатывается и скоро будет представлена президенту", — заявил он.
Танкер Маринера - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
1 февраля, 17:27
По его словам, есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на торговые суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.
"Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне", — отметил Патрушев.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Премьер Польши в новогоднем обращении пообещал завоевать Балтийское море
1 января, 22:29
Говоря об ответных мерах, Патрушев назвал Военно-морской флот лучшим гарантом безопасности судоходства. Для этого в дальних морях требуется намного больше кораблей, чем сейчас.
Помощник президента также рассказал, что НАТО создает на Балтике группировку, ориентированную на наступательные действия против России. Так, Финляндия получает корветы с ударным вооружением, способным достать до северо-западных регионов.
"Среди прочего натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области и захваты российских торговых судов, а также диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят", — заявил он.

При попытке морской блокады Москва сначала задействует правовые механизмы. Если ее не снимут мирным путем, ее прорвет ВМФ. Россия в ответ также может заинтересоваться судами под европейскими флагами, добавил Патрушев.
Калининград - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Литве сделали дерзкое заявление о блокаде Калининграда
18 января, 02:35
 
