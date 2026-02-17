Патрушев рассказал о разработке мер силовой защиты судов от атак Запада

«

"Меры реагирования на выпады Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии. <...> Соответствующие требования для развития Военно-морского флота мы закладываем в уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года, которая сейчас дорабатывается и скоро будет представлена президенту", — заявил он.