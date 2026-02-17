Патрушев рассказал о разработке мер силовой защиты судов от атак Запада

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В России разрабатывают меры силовой защиты торговых судов от западных атак, сообщил в интервью aif.ru помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
«
"Меры реагирования на выпады Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии. <...> Соответствующие требования для развития Военно-морского флота мы закладываем в уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года, которая сейчас дорабатывается и скоро будет представлена президенту", — заявил он.
По его словам, есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на торговые суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.
«
"Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне", — отметил Патрушев.
Говоря об ответных мерах, Патрушев назвал Военно-морской флот лучшим гарантом безопасности судоходства. Для этого в дальних морях требуется намного больше кораблей, чем сейчас.
Помощник президента также рассказал, что НАТО создает на Балтике группировку, ориентированную на наступательные действия против России. Так, Финляндия получает корветы с ударным вооружением, способным достать до северо-западных регионов.
«
"Среди прочего натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области и захваты российских торговых судов, а также диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят", — заявил он.
При попытке морской блокады Москва сначала задействует правовые механизмы. Если ее не снимут мирным путем, ее прорвет ВМФ. Россия в ответ также может заинтересоваться судами под европейскими флагами, добавил Патрушев.
