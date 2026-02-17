Рейтинг@Mail.ru
Частный зоопарк во Владивостоке попросил о помощи после пожара
06:04 17.02.2026
Частный зоопарк во Владивостоке попросил о помощи после пожара
Частный зоопарк во Владивостоке попросил о помощи после пожара
2026
Частный зоопарк во Владивостоке попросил о помощи после пожара

Во Владивостоке частный зоопарк "Садгород" попросил о помощи после пожара

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Частный зоопарк "Садгород" во Владивостоке, на территории которого в понедельник сгорел дом семьи его директора, попросил о помощи.
Накануне загорелись хозпостройки и двухэтажное здание на территории зоопарка "Садгород" во Владивостоке. Огонь потушили на 120 "квадратах". В зоопарке "Садгород" РИА Новости сообщали, что огонь не затронул территорию учреждения, животные и сотрудники не пострадали. Директор зоопарка Алена Асновина во вторник сообщила агентству, что зоопарк работает штатно, но ее дом сгорел. С детьми и некоторыми животными, которые жили в ее доме, Асновина пока устроилась у знакомых.
"Огонь уничтожил всё: вещи, документы, школьные принадлежности, детские воспоминания. От дома остались лишь руины. Сейчас особенно важна материальная помощь, чтобы вернуть детям самое необходимое и подготовить их к школе. Будем благодарны за любую поддержку", - отмечает зоопарк в своем Telegram-канале.
Пожар в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Более 20 животных спасли из пожара в зоопарке Новосибирска
23 сентября 2025, 22:31
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
