Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе мужчину расстреляли около его дома после ссоры - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/vladikavkaz-2074961216.html
Во Владикавказе мужчину расстреляли около его дома после ссоры
Во Владикавказе мужчину расстреляли около его дома после ссоры - РИА Новости, 17.02.2026
Во Владикавказе мужчину расстреляли около его дома после ссоры
Мужчину расстреляли около его дома во Владикавказе, полиция задержала подозреваемого, сообщило ГУМВД по Северной Осетии. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:38:00+03:00
2026-02-17T14:38:00+03:00
происшествия
владикавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_ce451bd9b21fc4a079f6d8646875edf0.jpg
https://ria.ru/20260217/podrostok-2074952241.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_15726caf99454377d29ffb0a32c950b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владикавказ
Происшествия, Владикавказ
Во Владикавказе мужчину расстреляли около его дома после ссоры

Во Владикавказе мужчину расстреляли около его дома после вечерней ссоры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 16 фев – РИА Новости. Мужчину расстреляли около его дома во Владикавказе, полиция задержала подозреваемого, сообщило ГУМВД по Северной Осетии.
"Полицейскими Северной Осетии задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина подозревается в причастности к убийству жителя Владикавказа 1976 года рождения, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено утром 17 февраля у одного из жилых домов по улице Дзусова", – говорится в сообщении.
По предварительной версии, накануне вечером между мужчинами произошел бытовой конфликт. На следующий день 49-летний подозреваемый, уже имеющий судимость, подкараулил оппонента около его дома и произвел несколько выстрелов. От полученных ран потерпевший скончался на месте.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Ангарске завели уголовное дело после видео с жестоким избиением подростка
Вчера, 14:08
 
ПроисшествияВладикавказ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала