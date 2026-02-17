https://ria.ru/20260217/vladikavkaz-2074961216.html
Во Владикавказе мужчину расстреляли около его дома после ссоры
Во Владикавказе мужчину расстреляли около его дома после ссоры
ПЯТИГОРСК, 16 фев – РИА Новости. Мужчину расстреляли около его дома во Владикавказе, полиция задержала подозреваемого, сообщило ГУМВД по Северной Осетии.
"Полицейскими Северной Осетии задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина подозревается в причастности к убийству жителя Владикавказа
1976 года рождения, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено утром 17 февраля у одного из жилых домов по улице Дзусова", – говорится в сообщении
.
По предварительной версии, накануне вечером между мужчинами произошел бытовой конфликт. На следующий день 49-летний подозреваемый, уже имеющий судимость, подкараулил оппонента около его дома и произвел несколько выстрелов. От полученных ран потерпевший скончался на месте.