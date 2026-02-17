Рейтинг@Mail.ru
"Вкусвилл" проведет внеплановый аудит после отравления детей пельменями - РИА Новости, 17.02.2026
13:11 17.02.2026
"Вкусвилл" проведет внеплановый аудит после отравления детей пельменями
"Вкусвилл" проведет внеплановый аудит после отравления детей пельменями

© Pixabay / islandworksПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Pixabay / islandworks
Пельмени. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Вкусвилл" находится на связи с покупателями, пострадавшими после употребления пельменей из торговой сети, в ближайшее время там проведут внеплановый аудит, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что два школьника из Москвы отравились пельменями из "Вкусвилла".
"Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи. На данный момент мы ожидаем официальный комментарий производителя, а также в ближайшее время проведем внеплановый аудит", - говорится в сообщении.
По словам компании, сразу после обращения пострадавших они предложили направить подарочную корзину с продуктами и запросили документы с расходами на лечение, чтобы возместить затраты.
Во "Вкусвилле" отметили, что пельмени крайне требовательны к условиям приготовления. При этом в кипящей воде сальмонелла погибает мгновенно. Замороженные полуфабрикаты необходимо готовить не менее 3-5 минут после всплытия и закипания воды - эта инструкция указана на упаковке.
Пельмени с маслом - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Врач рассказала, что будет, если есть пельмени каждый день
14 февраля, 12:28
 
