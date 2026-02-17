https://ria.ru/20260217/vkusvill-2074936558.html
"Вкусвилл" проведет внеплановый аудит после отравления детей пельменями
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Вкусвилл" находится на связи с покупателями, пострадавшими после употребления пельменей из торговой сети, в ближайшее время там проведут внеплановый аудит, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что два школьника из Москвы
отравились пельменями из "Вкусвилла
".
"Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи. На данный момент мы ожидаем официальный комментарий производителя, а также в ближайшее время проведем внеплановый аудит", - говорится в сообщении
.
По словам компании, сразу после обращения пострадавших они предложили направить подарочную корзину с продуктами и запросили документы с расходами на лечение, чтобы возместить затраты.
Во "Вкусвилле" отметили, что пельмени крайне требовательны к условиям приготовления. При этом в кипящей воде сальмонелла погибает мгновенно. Замороженные полуфабрикаты необходимо готовить не менее 3-5 минут после всплытия и закипания воды - эта инструкция указана на упаковке.