"Вкусвилл" проведет внеплановый аудит после отравления детей пельменями

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Вкусвилл" находится на связи с покупателями, пострадавшими после употребления пельменей из торговой сети, в ближайшее время там проведут внеплановый аудит, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что два школьника из Москвы отравились пельменями из " Вкусвилла ".

"Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи. На данный момент мы ожидаем официальный комментарий производителя, а также в ближайшее время проведем внеплановый аудит", - говорится в сообщении

По словам компании, сразу после обращения пострадавших они предложили направить подарочную корзину с продуктами и запросили документы с расходами на лечение, чтобы возместить затраты.