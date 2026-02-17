Российская визажистка рассказала о характере дочери Трампа

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Визажист из России Кристина Шнякина, которая сделала макияж дочери президента США Дональда Трампа Тиффани, рассказала РИА Новости, что дочь американского лидера проявила уважение к работе мастера и не занималась параллельно личными делами.

"В первую очередь хочется отметить, что Тиффани, в отличие от многих клиентов, уважала мой труд, делала все спокойно, без осуждения и пререканий. Не сидела в телефоне, не занималась параллельно никакими делами, которые могут повлиять на результат и привнести сложности в мою работу", - рассказала Шнякина.

Визажист отметила, что работать с Тиффани было очень приятно и комфортно.