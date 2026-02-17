Рейтинг@Mail.ru
20:58 17.02.2026
Российская визажистка рассказала о характере дочери Трампа
Российская визажистка рассказала о характере дочери Трампа
Российская визажистка рассказала о характере дочери Трампа

Шнякина: дочь Трампа Тиффани проявила уважение к работе визажиста

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Визажист из России Кристина Шнякина, которая сделала макияж дочери президента США Дональда Трампа Тиффани, рассказала РИА Новости, что дочь американского лидера проявила уважение к работе мастера и не занималась параллельно личными делами.
Ранее Шнякина сообщила в своем Telegram-канале, что сделала макияж для дочери президента США Дональда Трампа Тиффани.
"В первую очередь хочется отметить, что Тиффани, в отличие от многих клиентов, уважала мой труд, делала все спокойно, без осуждения и пререканий. Не сидела в телефоне, не занималась параллельно никакими делами, которые могут повлиять на результат и привнести сложности в мою работу", - рассказала Шнякина.
Визажист отметила, что работать с Тиффани было очень приятно и комфортно.
"К сожалению, не все клиенты такого уровня могут похвастаться таким общением и отношением к людям, с кем работают - единожды или постоянно", - подчеркнула Шнякина.
Дональд Трамп с внуком Александром - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дочь Трампа показала президента США с внуком
29 ноября 2025, 23:03
 
