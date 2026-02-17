https://ria.ru/20260217/vizazhist-2075051628.html
Визажист из России сделала макияж дочери Трампа
Визажист из России сделала макияж дочери Трампа - РИА Новости, 17.02.2026
Визажист из России сделала макияж дочери Трампа
Визажист из России Кристина Шнякина сообщила в своем Telegram-канале, что сделала макияж для дочери президента США Дональда Трампа Тиффани. РИА Новости, 17.02.2026
Визажист из России сделала макияж дочери Трампа
