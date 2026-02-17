https://ria.ru/20260217/vens-2075076936.html
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе. РИА Новости, 17.02.2026
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
Вэнс: США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана