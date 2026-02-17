Рейтинг@Mail.ru
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
23:24 17.02.2026 (обновлено: 23:34 17.02.2026)
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе. РИА Новости, 17.02.2026
сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, женева (город), в мире
США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Женева (город), В мире
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс

Вэнс: США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана

© AP Photo / Angelina KatsanisВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе.
"Я считаю, что у президента (США Дональда Трампа – ред.) есть множество вариантов (действий в отношении Ирана – ред.). У нас очень мощные вооружённые силы, и президент показал готовность их использовать. У него также выдающаяся дипломатическая команда, и он готов применять её возможности тоже…Все варианты действий остаются открытыми", - заявил Вэнс в интервью Fox News.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вэнс прокомментировал возможное наличие ядерного оружия у Ирана
Вчера, 23:27
 
СШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампЖенева (город)В мире
 
 
