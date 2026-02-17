https://ria.ru/20260217/venesuela-2075059785.html
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу - РИА Новости, 17.02.2026
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
Соединенные Штаты стремятся воздействовать на ситуацию вокруг Венесуэлы преимущественно экономическими инструментами, а не военной силой, заявил во вторник... РИА Новости, 17.02.2026
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074666708.html
https://ria.ru/20260215/venesuela-2074461569.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
Райт: США будут использовать только экономические рычаги в отношении Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся воздействовать на ситуацию вокруг Венесуэлы преимущественно экономическими инструментами, а не военной силой, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, подход администрации президента Дональда Трампа
строится на использовании торговли и энергетического сотрудничества как альтернативы силовым методам.
"Наша цель — использовать энергетику, торговлю и экономику, а не американских солдат или налоговые доллары, чтобы решить проблему, которая затронула нашу страну, весь регион и, безусловно, была разрушительной для венесуэльцев" — отметил Райт, выступая во Французском институте международных отношений.
Министр добавил, что Вашингтон
начал жестче обеспечивать соблюдение санкций в отношении венесуэльского нефтяного экспорта. "Президент Трамп сказал: мы будем обеспечивать карантин на экспорт нефти из Венесуэлы
. И, готов поспорить, ситуация изменится довольно быстро — так и произошло", — подчеркнул он.
Райт также сообщил, что США
ведут диалог с венесуэльской стороной о механизмах сотрудничества, которые могли бы быть взаимовыгодными. По его словам, выручка от продажи нефти направляется на счета на имя Венесуэлы и возвращается в страну, что "позволяет нам оказывать значительное влияние на их поведение".