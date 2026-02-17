Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу - РИА Новости, 17.02.2026
20:47 17.02.2026 (обновлено: 21:59 17.02.2026)
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся воздействовать на ситуацию вокруг Венесуэлы преимущественно экономическими инструментами, а не военной силой, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, подход администрации президента Дональда Трампа строится на использовании торговли и энергетического сотрудничества как альтернативы силовым методам.
Лукашенко предложил Трампу выход из ситуации вокруг Венесуэлы
16 февраля, 12:55
16 февраля, 12:55
"Наша цель — использовать энергетику, торговлю и экономику, а не американских солдат или налоговые доллары, чтобы решить проблему, которая затронула нашу страну, весь регион и, безусловно, была разрушительной для венесуэльцев" — отметил Райт, выступая во Французском институте международных отношений.
Министр добавил, что Вашингтон начал жестче обеспечивать соблюдение санкций в отношении венесуэльского нефтяного экспорта. "Президент Трамп сказал: мы будем обеспечивать карантин на экспорт нефти из Венесуэлы. И, готов поспорить, ситуация изменится довольно быстро — так и произошло", — подчеркнул он.
Райт также сообщил, что США ведут диалог с венесуэльской стороной о механизмах сотрудничества, которые могли бы быть взаимовыгодными. По его словам, выручка от продажи нефти направляется на счета на имя Венесуэлы и возвращается в страну, что "позволяет нам оказывать значительное влияние на их поведение".
Венесуэла не запрашивала у России военную поддержку после ударов США
15 февраля, 06:09
15 февраля, 06:09
 
