В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся воздействовать на ситуацию вокруг Венесуэлы преимущественно экономическими инструментами, а не военной силой, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт.

"Наша цель — использовать энергетику, торговлю и экономику, а не американских солдат или налоговые доллары, чтобы решить проблему, которая затронула нашу страну, весь регион и, безусловно, была разрушительной для венесуэльцев" — отметил Райт, выступая во Французском институте международных отношений.