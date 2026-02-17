https://ria.ru/20260217/venesuela-2075024620.html
Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию
Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию
Правительство Венесуэлы подтвердило притязания на спорную с Гайаной территорию Эссекибо, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале уполномоченного РИА Новости, 17.02.2026
Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию Эссекибо
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство Венесуэлы подтвердило притязания на спорную с Гайаной территорию Эссекибо, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес.
"Венесуэла подтверждает, что, в соответствии с результатами референдума 3 декабря 2023 года, никогда не откажется от своих исторических прав на территорию Гайана-Эссекибо, котора была, остается и будет частью территориальной целостности Венесуэлы", - сказано в коммюнике по случаю 60-летия подписания Женевского соглашения о необходимости поиска мирного решения территориального спора.
Венесуэла
и Гайана
спорят из-за богатой нефтью территории Эссекибо площадью около 160 тысяч квадратных километров уже более 100 лет. В 2018 году Гайана обратилась в Международный суд ООН
с требованием юридически закрепить арбитражное решение 1899 года, передающее спорную территорию под её контроль. Венесуэла настаивает на том, что данное решение было навязано в колониальный период и нарушает её суверенные права.