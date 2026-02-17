Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/venesuela-2075024620.html
Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию
Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию - РИА Новости, 17.02.2026
Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию
Правительство Венесуэлы подтвердило притязания на спорную с Гайаной территорию Эссекибо, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале уполномоченного РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:33:00+03:00
2026-02-17T17:33:00+03:00
в мире
венесуэла
гайана
эссекибо
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ba15167c116ef5a0feb8dc428dbbbb50.jpg
https://ria.ru/20260217/kanada-2074933413.html
венесуэла
гайана
эссекибо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1fd9801d1fb4cf76ec40fa4c1be0f36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, гайана, эссекибо, оон
В мире, Венесуэла, Гайана, Эссекибо, ООН
Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию

Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию Эссекибо

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство Венесуэлы подтвердило притязания на спорную с Гайаной территорию Эссекибо, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес.
"Венесуэла подтверждает, что, в соответствии с результатами референдума 3 декабря 2023 года, никогда не откажется от своих исторических прав на территорию Гайана-Эссекибо, котора была, остается и будет частью территориальной целостности Венесуэлы", - сказано в коммюнике по случаю 60-летия подписания Женевского соглашения о необходимости поиска мирного решения территориального спора.
Венесуэла и Гайана спорят из-за богатой нефтью территории Эссекибо площадью около 160 тысяч квадратных километров уже более 100 лет. В 2018 году Гайана обратилась в Международный суд ООН с требованием юридически закрепить арбитражное решение 1899 года, передающее спорную территорию под её контроль. Венесуэла настаивает на том, что данное решение было навязано в колониальный период и нарушает её суверенные права.
Люди с флагами США и Канады - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Опрос: большинство канадцев обеспокоены угрозой для суверенитета из-за США
Вчера, 12:59
 
В миреВенесуэлаГайанаЭссекибоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала