Венесуэла подтвердила притязания на спорную с Гайаной территорию

"Венесуэла подтверждает, что, в соответствии с результатами референдума 3 декабря 2023 года, никогда не откажется от своих исторических прав на территорию Гайана-Эссекибо, котора была, остается и будет частью территориальной целостности Венесуэлы", - сказано в коммюнике по случаю 60-летия подписания Женевского соглашения о необходимости поиска мирного решения территориального спора.