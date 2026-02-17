Рейтинг@Mail.ru
Вэнс прокомментировал возможное наличие ядерного оружия у Ирана
23:27 17.02.2026 (обновлено: 23:32 17.02.2026)
Вэнс прокомментировал возможное наличие ядерного оружия у Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о возможности получения ядерного оружия Тегераном, заявил, что оно не должно попасть в руки ни врагов, ни союзников США. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:27:00+03:00
2026-02-17T23:32:00+03:00
тегеран (город)
сша
в мире
иран
аббас аракчи
тегеран (город)
сша
иран
тегеран (город), сша, в мире, иран, аббас аракчи
Тегеран (город), США, В мире, Иран, Аббас Аракчи
Вэнс: возможное ядерное оружие Ирана не должно попасть в третьи руки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о возможности получения ядерного оружия Тегераном, заявил, что оно не должно попасть в руки ни врагов, ни союзников США.
"Если Иран получит ядерное оружие, многие другие режимы, некоторые дружественные, некоторые - не очень, тоже обзаведутся ядерным оружием вслед за ним", - сказал Вэнс каналу Fox News.
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вэнс рассказал о красных линиях США в переговорах с Ираном
Вчера, 23:21
 
Тегеран (город)СШАВмиреИранАббас Аракчи
 
 
