Вэнс прокомментировал возможное наличие ядерного оружия у Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о возможности получения ядерного оружия Тегераном, заявил, что оно не должно попасть в руки ни врагов, ни союзников США. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:27:00+03:00
2026-02-17T23:27:00+03:00
2026-02-17T23:32:00+03:00
тегеран (город)
сша
в мире
иран
аббас аракчи
тегеран (город)
сша
иран
Тегеран (город), США, В мире, Иран, Аббас Аракчи
