23:26 17.02.2026 (обновлено: 23:42 17.02.2026)
Европа недостаточно прислушивается к критике и призывам Трампа, заявил Вэнс
Европа недостаточно прислушивается к критике и призывам Трампа, заявил Вэнс

Вэнс: Европа недостаточно прислушивается к критике и призывам Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Европа недостаточно прислушивается к критике и призывам американского лидера Дональда Трампа по миграции и защите свободы слова, пожаловался вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы добились большого прогресса, но, честно говоря, мы хотим, чтобы наши европейские союзники делали гораздо больше", - сказал Вэнс в эфире Fox News.
Он отметил, что США настаивали на том, чтобы Европа лучше защищала свои границы и серьезнее относилась к свободе слова - и то, и другое происходит, но лишь в некоторой степени.
"Проблема, которая у нас есть с Европой, не в том, что мы не любим Европу, хотя вы слышите это в европейской прессе. Не в том, что мы не уважаем наших союзников. Проблема в том, что они делают много вещей, чтобы саботировать самих себя. Мы хотели бы, чтобы это прекратилось", - добавил Вэнс.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вэнс прокомментировал возможное наличие ядерного оружия у Ирана
В миреЕвропаСШАДональд Трамп
 
 
