Европа недостаточно прислушивается к критике и призывам Трампа, заявил Вэнс

"Проблема, которая у нас есть с Европой, не в том, что мы не любим Европу, хотя вы слышите это в европейской прессе. Не в том, что мы не уважаем наших союзников. Проблема в том, что они делают много вещей, чтобы саботировать самих себя. Мы хотели бы, чтобы это прекратилось", - добавил Вэнс.