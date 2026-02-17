Рейтинг@Mail.ru
Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 17.02.2026 (обновлено: 16:11 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/umerov-2074989219.html
Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вопросы безопасности и гуманитарные вопросы стоят на повестке дня переговоров по... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:10:00+03:00
2026-02-17T16:11:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
сша
рустем умеров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001108_0:115:3142:1883_1920x0_80_0_0_f34355ac89946dd2bd1d3df3e4a04591.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074981864.html
украина
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001108_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_66df26764d9ce73f718e3e8876503eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), сша, рустем умеров, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Женева (город), США, Рустем Умеров, Мирный план США по Украине
Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве

Умеров: на повестке дня переговоров стоят вопросы безопасности и гуманитарные

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вопросы безопасности и гуманитарные вопросы стоят на повестке дня переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве.
"Сегодня начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате – Украина, США, Россия… На повестке дня - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача - максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Женеве 17-18 февраля.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе Зеленскому сообщили плохие новости перед переговорами в Женеве
Вчера, 15:52
 
В миреУкраинаЖенева (город)СШАРустем УмеровМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала