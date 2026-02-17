Рейтинг@Mail.ru
Ульянов назвал обвинения США против Китая безосновательными - РИА Новости, 17.02.2026
22:13 17.02.2026
Ульянов назвал обвинения США против Китая безосновательными
Ульянов назвал обвинения США против Китая безосновательными - РИА Новости, 17.02.2026
Ульянов назвал обвинения США против Китая безосновательными
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о встрече с исполнительным секретарем Организации по Договору о... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:13:00+03:00
2026-02-17T22:13:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
михаил ульянов (дипломат)
в мире, сша, россия, китай, михаил ульянов (дипломат)
В мире, США, Россия, Китай, Михаил Ульянов (дипломат)
Ульянов назвал обвинения США против Китая безосновательными

Ульянов назвал попытки США обвинить Китай в ядерных испытаниях безосновательными

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о встрече с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом, назвав безосновательными попытки США обвинить КНР в проведении ядерных испытаний.
"Встретился с исполнительным секретарем ПК (подготовительной комиссии - ред.) ОДВЗЯИ... Робертом Флойдом... Я подчеркнул, что попытки США обвинить Китай в проведении ядерных испытаний абсолютно безосновательны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ульянова.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Ульянов назвал позицию США по ядерным испытаниям невнятной
10 ноября 2025, 16:42
В публикации Ульянова подчеркивается, что участники встречи также обменялись "мнениями о текущей ситуации вокруг Договора".
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. По оценке Вашингтона, одно из таких испытаний было проведено 22 июня 2020 года.
Президент США Дональд Трамп 30 октября 2025 года заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала
Вчера, 01:20
 
