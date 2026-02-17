Ульянов назвал обвинения США против Китая безосновательными

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о встрече с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом, назвав безосновательными попытки США обвинить КНР в проведении ядерных испытаний.