ЕС готовится принять Украину вне правил и без Молдавии, считает эскперт

КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Евросоюз за закрытыми дверями разрабатывает план принятия Украины в ЕС вне правил, но Молдавия в него не входит, считает немецкий политолог Александр Рар.
"Я думаю, в Евросоюзе за закрытыми дверями разрабатывают очень серьезный план того, чтобы принять Украину в ЕС вне всяких правил, вне всяких критериев – не как полноценного члена ЕС, а как протекторат", - заявил Рар в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По мнению политолога, такой план разрабатывается потому, что ЕС не видит другого выхода как влиять на Украину, как спасти ее в дальнейшем от развала, поддержать ее экономику и следить за тем, чтобы западные инвестиции действительно пошли по адресу, а не были украдены.
"Это можно сделать только при самых близких, технически-оперативных и союзнических связях между Брюсселем и Киевом", - подчеркнул он.
Рар пояснил, что Молдавия в эти планы не входит, несмотря на то, что ранее говорилось о принятии ее в ЕС вместе с Украиной.
"Что касается той большой игры или плана, который неофициальный, но о котором ведутся разговоры, в него Молдова не входит", - отметил он.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.