На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника канонической УПЦ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата силой мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его схватили возле ворот монастыря, затолкали в микроавтобус и отвезли в военкомат, сообщил союз православных журналистов.

"В Милецком монастыре Владимир-Волынской епархии сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) бусифицировали (силой мобилизовали - ред.) архимандрита Николая. Похищение произошло утром у монастырских ворот, когда священнослужитель вышел на прогулку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.

По информации союза, к монастырю подъехал микроавтобус, священнослужителя схватили и силой затолкали в салон. Сейчас архимандрит находится в военкомате Луцка.

В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.