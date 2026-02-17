Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника канонической УПЦ - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:45 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075073395.html
На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника канонической УПЦ
На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника канонической УПЦ - РИА Новости, 17.02.2026
На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника канонической УПЦ
Сотрудники украинского военкомата силой мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его схватили возле ворот монастыря, затолкали РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:45:00+03:00
2026-02-17T22:45:00+03:00
религия
украина
россия
украинская православная церковь
московский патриархат
вооруженные силы украины
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960480909_59:0:1231:659_1920x0_80_0_0_144b977831cfccce885bc8e73d9382d6.jpg
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075051146.html
https://ria.ru/20260214/kiev-2074413692.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960480909_29:0:1262:925_1920x0_80_0_0_0685e780c1d9e1e9f2c506fcbbab0323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, вооруженные силы украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Вооруженные силы Украины, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника канонической УПЦ

На Украине сотрудники военкомата силой мобилизовали священника канонической УПЦ

© Фото : Хмельницкая епархия УПЦНиколаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины
Николаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Хмельницкая епархия УПЦ
Николаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата силой мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его схватили возле ворот монастыря, затолкали в микроавтобус и отвезли в военкомат, сообщил союз православных журналистов.
"В Милецком монастыре Владимир-Волынской епархии сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) бусифицировали (силой мобилизовали - ред.) архимандрита Николая. Похищение произошло утром у монастырских ворот, когда священнослужитель вышел на прогулку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.
Представитель УПЦ, заштатный епископ Гедеон (Харон) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Украинский епископ назвал нечистью противников УПЦ
Вчера, 19:34
По информации союза, к монастырю подъехал микроавтобус, священнослужителя схватили и силой затолкали в салон. Сейчас архимандрит находится в военкомате Луцка.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Киеве неизвестные в камуфляже ворвались в Свято-Иоанновский храм УПЦ
14 февраля, 18:09
 
РелигияУкраинаРоссияУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатВооруженные силы УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала