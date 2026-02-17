ПЦУ хочет, чтобы лавра в Киеве стала приютом для украинских военных

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Назначенный раскольнической структурой "Православная церковь Украины" (ПЦУ) "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) считает, что монастырь может стать приютом для украинских военных.
Ранее во вторник адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов. Украинский Союз православных журналистов сообщил, что министерство культуры Украины намерено до 23 февраля блокировать доступ ко всем храмам Киево-Печерской лавры и передать их в собственность раскольнической ПЦУ.
"После войны лавра в ожидании многих военных... есть много военных, которым некуда вернуться после войны... А монастырь - это такой оазис, который ждет каждого, где всегда даст приют", - сказал Авраамий в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию".