ПЦУ хочет, чтобы лавра в Киеве стала приютом для украинских военных

Ранее во вторник адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов. Украинский Союз православных журналистов сообщил, что министерство культуры Украины намерено до 23 февраля блокировать доступ ко всем храмам Киево-Печерской лавры и передать их в собственность раскольнической ПЦУ.