Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов - РИА Новости, 17.02.2026
22:13 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075071009.html
Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов
Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов - РИА Новости, 17.02.2026
Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов
При организации выборов на Украине, большая проблема будет в том, чтобы сформировать регистрационные списки избирателей, сделать это будет трудно из-за массовой РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:13:00+03:00
2026-02-17T22:13:00+03:00
в мире
украина
австрия
польша
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
украина
австрия
польша
в мире, украина, австрия, польша, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Украина, Австрия, Польша, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов

Кнайсль назвала миграцию проблемой для Украины при проведении выборов

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. При организации выборов на Украине, большая проблема будет в том, чтобы сформировать регистрационные списки избирателей, сделать это будет трудно из-за массовой миграции, начавшейся еще до 2022 года, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я вижу самый большой вызов для Украины в том, чтобы разработать избирательный список и регистрационные списки избирателей. Кто живет, где живет и где будет голосовать. Это самая большая проблема. Потому что массовая миграция была еще до 2022, миллионы украинцев обитают в Польше, Венгрии, Германии… Большая часть населения, неизвестно, жива ли она еще и где она живет", - сказала Кнайсль в интервью телеканалу "RT на французском".
По ее словам, работа по созданию таких списков потребует много времени, ее не получится сделать за 2-3 месяца.
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков
Вчера, 18:24
 
В миреУкраинаАвстрияПольшаКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
