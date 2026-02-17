https://ria.ru/20260217/ukraina-2075071009.html
Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов
Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов
При организации выборов на Украине, большая проблема будет в том, чтобы сформировать регистрационные списки избирателей, сделать это будет трудно из-за массовой РИА Новости, 17.02.2026
Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов
Кнайсль назвала миграцию проблемой для Украины при проведении выборов