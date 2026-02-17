Эксперт назвала проблему для Украины при проведении выборов

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. При организации выборов на Украине, большая проблема будет в том, чтобы сформировать регистрационные списки избирателей, сделать это будет трудно из-за массовой миграции, начавшейся еще до 2022 года, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.