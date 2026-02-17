Рейтинг@Mail.ru
20:25 17.02.2026 (обновлено: 21:14 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075056638.html
На Украине арестовали экс-министра энергетики по делу о коррупции
На Украине арестовали экс-министра энергетики по делу о коррупции - РИА Новости, 17.02.2026
На Украине арестовали экс-министра энергетики по делу о коррупции
Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу экс-министра энергетики Германа Галущенко, обвиняемого в отмывании денег. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:25:00+03:00
2026-02-17T21:14:00+03:00
На Украине арестовали экс-министра энергетики по делу о коррупции

На Украине суд арестовал экс-министра энергетики Галущенко на 60 дней

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу экс-министра энергетики Германа Галущенко, обвиняемого в отмывании денег.
«

"(Избрать. — Прим. ред.) Галущенко Герману Валерьевичу <...> меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", — огласил решение судья, заседание транслировал YouTube-канал ВАКС.

Галущенко также назначили залог в размере 200 миллионов гривен (4,6 миллиона долларов). В свою очередь, Специальная антикоррупционная прокуратура настаивала на сумме в 9,8 миллиона долларов.
В воскресенье Галущенко сняли с поезда при попытке уехать с Украины. Он возглавлял Минэнерго страны с 2021 по 2025 год, затем стал министром юстиции. Осенью, после начала расследования о коррупции, его отправили в отставку.
По данным следствия, в феврале 2021-го на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций". Его возглавил их давний знакомый, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных незаконно.
Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. Чтобы скрыть его участие, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами были бывшая жена и четверо детей экс-министра.
Эти компании стали "инвесторами" фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета, открытые в трех швейцарских банках. Организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
По данным НАБУ, эти средства легализовывали в том числе через криптовалюту и "инвестирование" в фонд. На счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще свыше 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро ей передали напрямую в Швейцарии. Часть суммы ушла на оплату обучения детей экс-министра в престижных заведениях и осела на счетах бывшей жены. Остальные средства положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход.
В рамках расследования НАБУ сотрудничает с 15 странами, следствие продолжается.
