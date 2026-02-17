На Украине арестовали экс-министра энергетики по делу о коррупции

Эти компании стали "инвесторами" фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета, открытые в трех швейцарских банках. Организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.