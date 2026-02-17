Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине с начала СВО ликвидировали не менее 20 канадских наемников
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 17.02.2026 (обновлено: 19:43 17.02.2026)
СМИ: на Украине с начала СВО ликвидировали не менее 20 канадских наемников
СМИ: на Украине с начала СВО ликвидировали не менее 20 канадских наемников

National Post: на Украине с начала СВО погибли не менее 20 канадских наемников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. По меньшей мере 20 канадских наемников были ликвидированы на Украине с начала СВО, следует из сообщения газета National Post со ссылкой на адъюнкт-профессора Оттавского университета Жан-Франсуа Рателя.
Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил в интервью РИА Новости, что канадцы продолжают ехать за деньгами на Украину, вступая в отряды наемников ВСУ, но особой массовости нет.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ВСУ пополняются колумбийскими наемниками ежемесячно
Вчера, 02:39
"По меньшей мере 20 военнослужащих из этой страны погибли в бою на передовой...", - говорится в материале издания.
По приблизительным оценкам собеседника издания, около 130 канадских наемников отправились на Украину для участия в боевых действиях. При этом смертность на поле боя, по его словам, составляет 15%. Ратель утверждает, что общее число погибших канадских наемников на Украине равно или превышает число погибших среди французских и немецких наемников. Профессор также сообщил, что большинство наемников, согласно его исследованию, это бывшие военные.
Представитель канадского министерства иностранных дел Тида Ит заявила, что ведомство не отслеживает число канадцев, отправляющихся на Украину для участия в боевых действиях или число погибших в ходе них. При этом, по ее словам, министерству известно о 27 гражданах Канады, погибших на Украине по различным причинам с начала СВО.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мирошник назвал страны, откуда приезжают наемники ВСУ
12 февраля, 10:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОлег СтепановВооруженные силы УкраиныКанада
 
 
