СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинская делегация рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции, Германии и, возможно, США после завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, сообщило украинское издание "Новости.LIVE" со ссылкой на источники.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Ранее во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что переговоры советников по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве.
"Украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и Германии, а также, возможно, с США после окончания переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE"
Ранее источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.