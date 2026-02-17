Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве
19:20 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075049037.html
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве
Украинская делегация рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции, Германии и, возможно, США после завершения переговоров по урегулированию РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:20:00+03:00
2026-02-17T19:20:00+03:00
украина
великобритания
сша
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
россия
германия
евросоюз
украина
великобритания
сша
россия
германия
2026
ru-RU
украина, великобритания, сша, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026, россия, германия, евросоюз
Украина, Великобритания, США, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Россия, Германия, Евросоюз
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве

Киев хочет встречи с представителями Британии, Франции и ФРГ после переговоров

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Украинская делегация рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции, Германии и, возможно, США после завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, сообщило украинское издание "Новости.LIVE" со ссылкой на источники.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Ранее во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что переговоры советников по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве.
"Украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и Германии, а также, возможно, с США после окончания переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE"
Ранее источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
УкраинаВеликобританияСШАМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026РоссияГерманияЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
