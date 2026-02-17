МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Штурмовую бригаду нацгвардии Украины (НГУ) "Кара-Даг" из-за потерь под Купянском уже четырежды пополняли с начала года, это связано с необходимыми Киеву показательными пиар-контратаками, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Он отметил, что командование каждый раз ставит бригаде одни и те же задачи: "засветиться и снять это на камеру". На фоне гибели личного состава, командир бригады полковник Александр Букатар участвует в публичных мероприятиях. В числе прочего он устроил показательный прием для командующего НГУ Александра Пивненко. На днях Букатар "с размахом отметил свой день рождения".