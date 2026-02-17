https://ria.ru/20260217/ukraina-2075047398.html
Украинскую штурмовую бригаду четырежды пополняли с начала года
Украинскую штурмовую бригаду четырежды пополняли с начала года - РИА Новости, 17.02.2026
Украинскую штурмовую бригаду четырежды пополняли с начала года
Штурмовую бригаду нацгвардии Украины (НГУ) "Кара-Даг" из-за потерь под Купянском уже четырежды пополняли с начала года, это связано с необходимыми Киеву... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:06:00+03:00
2026-02-17T19:06:00+03:00
2026-02-17T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147190_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80f7acef596f1fcb328e0775039baa91.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075043451.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147190_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fee8dff11f2f36b9b21439c9a9c5fa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинскую штурмовую бригаду четырежды пополняли с начала года
РИА Новости: украинскую бригаду "Кара-Даг" четырежды пополняли с начала года
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Штурмовую бригаду нацгвардии Украины (НГУ) "Кара-Даг" из-за потерь под Купянском уже четырежды пополняли с начала года, это связано с необходимыми Киеву показательными пиар-контратаками, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"На Купянском направлении подразделения нацгвардии Украины
стали главным инструментом для показательных контратак, в которых бригады стремительно теряют личный состав. Наибольшие потери понесла 15-я бригада НГУ "Кара-Даг". С начала года соединение уже как минимум четырежды доукомплектовывали новыми партиями личного состава", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что командование каждый раз ставит бригаде одни и те же задачи: "засветиться и снять это на камеру". На фоне гибели личного состава, командир бригады полковник Александр Букатар участвует в публичных мероприятиях. В числе прочего он устроил показательный прием для командующего НГУ Александра Пивненко. На днях Букатар "с размахом отметил свой день рождения".
"Внутри бригады давно сложилась атмосфера недоверия. Управление выстроено через сеть доносчиков, а показатель СОЧ (дезертиров – ред.) достиг рекордных значений", - сообщил собеседник агентства.