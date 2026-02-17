Рейтинг@Mail.ru
Украинскую штурмовую бригаду четырежды пополняли с начала года - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 17.02.2026
Украинскую штурмовую бригаду четырежды пополняли с начала года
Украинскую штурмовую бригаду четырежды пополняли с начала года
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
2026
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинский военный
Украинский военный
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Штурмовую бригаду нацгвардии Украины (НГУ) "Кара-Даг" из-за потерь под Купянском уже четырежды пополняли с начала года, это связано с необходимыми Киеву показательными пиар-контратаками, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"На Купянском направлении подразделения нацгвардии Украины стали главным инструментом для показательных контратак, в которых бригады стремительно теряют личный состав. Наибольшие потери понесла 15-я бригада НГУ "Кара-Даг". С начала года соединение уже как минимум четырежды доукомплектовывали новыми партиями личного состава", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что командование каждый раз ставит бригаде одни и те же задачи: "засветиться и снять это на камеру". На фоне гибели личного состава, командир бригады полковник Александр Букатар участвует в публичных мероприятиях. В числе прочего он устроил показательный прием для командующего НГУ Александра Пивненко. На днях Букатар "с размахом отметил свой день рождения".
"Внутри бригады давно сложилась атмосфера недоверия. Управление выстроено через сеть доносчиков, а показатель СОЧ (дезертиров – ред.) достиг рекордных значений", - сообщил собеседник агентства.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
